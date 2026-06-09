Prima pagină » Magazin » Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp

Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp

Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp? Nu este suficient să le așezi pe un raft.

Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp

Ouăle vor rămâne proaspete și bune de consum, rezistând chiar mai mult timp, dacă le depozitezi în acest loc din frigider, pe timp de vară, scrie Daily Express.

Mulți oameni țin ouăle pe blatul de la bucătărie, dar acest obicei le scurtează timpul în care sunt bune, atrag muștele și crește riscul contaminării cu salmonella, pe timpul verii.

Ouăle sunt sus pe lista de cumpărături a oricărei persoane, bune la orice, de la mic dejun, până la adăugarea lor în sosul pentru paste Carbonara sau la coacerea unei prăjituri.

Totuși, ouăle sunt cele mai predispuse alimente în a fi aruncate la gunoi, pe timp de vară, deoarece unele gospodine le lasă afară (de exemplu, pe blatul din bucătărie).

Frigiderul, cel mai sigur loc pentru ouă

Jurnaliștii britanici scriu că este un lucru comun ca ouăle să fie vândute la raionul de nerefrigerate, deoarece magazinele nu le spală, coaja protejând împotriva contaminării cu Salmonella.

Pe timp de vară, cel mai bun loc în care poți ține ouăle este, însă, frigiderul. „Pentru prospețime maximă, ar fi cel mai bine să depozitezi ouăle în frigider, la o temperatură sub 20 de grade. Datorită acestui mediu rece, ouăle se vor păstra mai mult timp proaspete”.

Ar putea suna ciudat, dar coaja unui ou nu este complet „impenetrabilă”, ea conținând pori microscopici, prin care puiul poate respira, cât timp este în interior.

Ouăle sunt acoperite în mod natural cu un strat protector, care de obicei ajută la prevenirea pătrunderii bacteriilor dăunătoare în ou, dar temperaturile ridicate pot face ca acest înveliș să se usuce și să se slăbească.

Raftul potrivit pentru ouă

Mai mult, dacă ții ouăle într-un mediu cald, pe timp de vară, se vor accelera schimbările chimice în grăsimile și proteinele din interior, alterându-se mai rapid prospețimea. În consecință, oul va deveni „apos”.

Ouăle vor rezista mai multe săptămâni, dacă le depozitezi în frigider. Cele mai multe frigidere dispun de o tavă pentru ouă, pe ușă, dar nu acolo este ce mai bun loc pentru acest aliment, deoarece temperatura oscilează, când închizi/deschizi ușa.

Aceste produse trebuie depozitate la o temperatură constantă, pentru a evita condensarea.

Cel mai bine poți păstra ouăle pe raftul de mijloc al frigiderului, unde temperatura este mai stabilă și astfel vor rămâne mai proaspete.

Asigurați-vă că depozitați ouăle în cutia lor originală, deoarece acest lucru le ajută să fie protejate de pierderea umidității și de absorbția mirosurilor puternice din alimente precum ceapa sau usturoiul.

Britanicii aruncă de regulă alimente în valoare de milioane de lire sterline în această perioadă a anului, deoarece nu știu cum să le depoziteze corespunzător în lunile de vară.

Cunoașterea modului de depozitare corectă a produselor de bază pentru cumpărături, cum ar fi ouăle, în timpul verii vă va ajuta să reduceți risipa alimentară și să vă păstrați alimentele proaspete mai mult timp, astfel încât să economisiți bani pe termen lung.

Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească. Tehnica a devenit virală pe internet

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe