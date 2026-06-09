Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp? Nu este suficient să le așezi pe un raft.

Unde trebuie să depozitezi ouăle în frigider, pentru a rămâne proaspete mai mult timp

Ouăle vor rămâne proaspete și bune de consum, rezistând chiar mai mult timp, dacă le depozitezi în acest loc din frigider, pe timp de vară, scrie Daily Express.

Mulți oameni țin ouăle pe blatul de la bucătărie, dar acest obicei le scurtează timpul în care sunt bune, atrag muștele și crește riscul contaminării cu salmonella, pe timpul verii.

Ouăle sunt sus pe lista de cumpărături a oricărei persoane, bune la orice, de la mic dejun, până la adăugarea lor în sosul pentru paste Carbonara sau la coacerea unei prăjituri.

Totuși, ouăle sunt cele mai predispuse alimente în a fi aruncate la gunoi, pe timp de vară, deoarece unele gospodine le lasă afară (de exemplu, pe blatul din bucătărie).

Frigiderul, cel mai sigur loc pentru ouă

Jurnaliștii britanici scriu că este un lucru comun ca ouăle să fie vândute la raionul de nerefrigerate, deoarece magazinele nu le spală, coaja protejând împotriva contaminării cu Salmonella.

Pe timp de vară, cel mai bun loc în care poți ține ouăle este, însă, frigiderul. „Pentru prospețime maximă, ar fi cel mai bine să depozitezi ouăle în frigider, la o temperatură sub 20 de grade. Datorită acestui mediu rece, ouăle se vor păstra mai mult timp proaspete”.

Ar putea suna ciudat, dar coaja unui ou nu este complet „impenetrabilă”, ea conținând pori microscopici, prin care puiul poate respira, cât timp este în interior.

Ouăle sunt acoperite în mod natural cu un strat protector, care de obicei ajută la prevenirea pătrunderii bacteriilor dăunătoare în ou, dar temperaturile ridicate pot face ca acest înveliș să se usuce și să se slăbească.

Raftul potrivit pentru ouă

Mai mult, dacă ții ouăle într-un mediu cald, pe timp de vară, se vor accelera schimbările chimice în grăsimile și proteinele din interior, alterându-se mai rapid prospețimea. În consecință, oul va deveni „apos”.

Ouăle vor rezista mai multe săptămâni, dacă le depozitezi în frigider. Cele mai multe frigidere dispun de o tavă pentru ouă, pe ușă, dar nu acolo este ce mai bun loc pentru acest aliment, deoarece temperatura oscilează, când închizi/deschizi ușa.

Aceste produse trebuie depozitate la o temperatură constantă, pentru a evita condensarea.

Cel mai bine poți păstra ouăle pe raftul de mijloc al frigiderului, unde temperatura este mai stabilă și astfel vor rămâne mai proaspete.

Asigurați-vă că depozitați ouăle în cutia lor originală, deoarece acest lucru le ajută să fie protejate de pierderea umidității și de absorbția mirosurilor puternice din alimente precum ceapa sau usturoiul.

Britanicii aruncă de regulă alimente în valoare de milioane de lire sterline în această perioadă a anului, deoarece nu știu cum să le depoziteze corespunzător în lunile de vară.

Cunoașterea modului de depozitare corectă a produselor de bază pentru cumpărături, cum ar fi ouăle, în timpul verii vă va ajuta să reduceți risipa alimentară și să vă păstrați alimentele proaspete mai mult timp, astfel încât să economisiți bani pe termen lung.

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