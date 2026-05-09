Nu pune lapte sau unt în omletă. Ingredientul care trebuie adăugat, de fapt

Dacă vrei ca omleta să iasă delicioasă, trebuie să adaugi un ingredient la ouă, scrie express.co.uk.

Nu este vorba de lapte sau unt. Omleta este cel mai rapid și gustos mic dejun, deci trebuie să iasă perfect.

Poți adăuga un topping cu ceapă, piper, ciuperci sau șuncă, dar există un ingredient care va face diferența.

Chef Jose Andres a transformat într-o misiunea promovarea aromelor vibrante ale Spaniei. Și omleta nu face rabat de la planul maestrului bucătar spaniol.

„Cea mai bună omletă din istoria omenirii” nu are nevoie de lapte sau unt. E vorba de banala maioneza.

Cine ar fi crezut că puțină maioneză în ouăle de la omletă ar fi recomandată? Merită încercat, spune chef Andres.

Tot ce ai nevoie este să pui un ou și o lingură de maioneză într-un castron și să adaugi puțin ulei sau chiar unt.

Amestecă ingredientele până sunt bine legate. Pune-le apoi „30-40 secunde” în cuptorul cu microunde și vei avea cea mai bună omletă, potrivit acestuia.

Cu siguranță că este o omletă diferită, care ia forma vasului în care este preparată.

Cei care au încercat rețeta chef-ului spaniol au avut doar cuvinte de laudă.

Sursă Foto – Shutterstock

Au existat și critici

Totuși, nu toată lumea a fost cucerită de rețeta de omletă. „Ouăle la microunde nu au avut niciodată un gust bun”, scrie cineva.

„Am preparat această omletă pe aragaz și a fost bună”, a scris altcineva.

