Ion Cristoiu: Alegeri anticipate – o diversiune prin care Ilie Bolojan vrea să rămână la putere până la finele anului

„Indiscutabil, așa cum am mai subliniat în jurnalele mele video și în alte emisiuni la diferite site-uri și televiziuni, obiectivul principal al lui Ilie Bolojan e de a rămâne la Palatul Victoria, sub formă de premier demis, cât mai mult posibil. Am arătat și de ce simte nevoia sau de ce face totul pentru a boicota formarea unui alt guvern, pentru că un alt guvern, dacă trece de Parlament, înseamnă că el pleacă de la Palatul Victoria”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Potrivit Constituției, guvernul demis pleacă abia după ce depune jurământul la Cotroceni noul guvern. Ca să nu pleci, nu trebuie să vină un nou guvern. Ca să nu vină un guvern, faci pe dracu-n patru, apelând, evident, și la aliații din AUR, ca să nu treacă un nou guvern. Așa se explică și căderea guvernului Tomac, și căderea guvernului Veștea. Și toate aceste așa-zise răzgândiri… el se schimbă. Inițial a spus, imediat când a fost demis prin moțiune de cenzură, a spus: trebuie să vină un guvern PSD, noi suntem gata să trecem în opoziție, semnăm un acord și sprijinim acest guvern monocolour, pentru că avem nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru a rezolva problemele din PNRR etc. Deodată, ne-am trezit că nu, stai puțin, propunem și noi un guvern condus de Siegfried Mureșan. Ideea de om al nemților este așa un clișeu. Circulă de ani întregi în spațiul public că ăla e omul rușilor, ăla e omul americanilor, ăla e omul francezilor, ăla e omul nemților.

El este cu acte în regulă omul nemților. Și atunci, obiectivul acesta a fost denunțat, mărturisit, de către Dominic Fritz, care a spus că ei nu pleacă din guvern și în plus, au făcut un elogiu al miniștrilor USR care au fiecare câte 2 ministere și care muncesc de dimineață până seara. Ce ministru PNL-UDMR-USR ar pleca de la friptura care, o mare parte din ea, era a PSD-ului, a revenit acum celor 3 partide. La care se adaugă, la Ilie Bolojan, interesul de a semna contracte cu firme nemțești, ultima fiind cu portofelul digital, cu dedicație. În aceste condiții, o uriașă diversiune este cea în legătură cu alegerile anticipate. Ea este vârf de lance al acestei diversiuni. Chiar aseară, Dungaciu a spus că dacă e voință politică se poate încălca și Constituția. Se poate să tragi pe sfoară așa de tare electoratul AUR să spui că „mâine”. Nu. Pentru că, potrivit Constituției, președintele poate să dizolve parlamentul numai după 60 de zile de la prima cădere. Până atunci, trebuie neapărat să mai cadă un guvern. Cine acceptă să fie pe post de prost? Deci, este clar că este o diversiune pentru ca domnul Bolojan să rămână până la sfârșitul anului, la putere”, a mai continuat scriitorul.