Accidentul grav al Elenei Ceaușescu, păstrat secret de regimul comunist. Cum s-a implicat presa internațională – DOCUMENT

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat un document care readuce în atenție un eveniment în care a fost implicată soția fostului dictator Nicolae Ceaușescu și despre care nu s-a suflat niciun cuvânt. În 1979, Elena Ceaușescu a fost implicată într-un accident rutier, monitorizat de Securitate și ținut secret, departe de ochii opiniei publice. CNSAS precizează că autoritățile comuniste nu au recunoscut niciodată oficial accidentul. Informațiile au fost cenzurate, iar jurnaliștii străini acreditați în România au fost interceptați. „Adevăr sau legendă urbană?

Secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar. Comunismul românesc nu a fost o excepţie în acest sens. Este mai puţin ştiut că în 1979 Elena Ceauşescu a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Autorităţile nu au făcut public evenimentul şi toate ştirile pe această temă au fost cu grijă cenzurate. Nu numai publicul român a fost ţinut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informaţii. Ca urmare, în lipsa clarificărilor oficiale, întâmplarea a fost răspândită sub forma unei legende urbane, caracterizată de elemente contradictorii. De exemplu, există cel puţin trei teorii asupra modului în care a avut loc accidentul: şoferul a evitat un copil şi a lovit o maşină pe contrasens, nu a păstrat distanţa şi a lovit autovehiculul din faţă, respectiv a pierdut controlul maşinii din cauza carosabilului umed şi a intrat într-un copac.”, se arată în postarea CNSAS de pe Facebook.

În postare se spune că în lipsa unor informații oficiale, au apărut mai multe variante despre circumstanțele în care s-a produs accidentul. Una susținea că șoferul a evitat un copil și a intrat pe contrasens, altă versiune vorbea despre o coliziune cu mașina din față, iar a treia indica pierderea controlului autoturismului pe carosabil umed. Ce era cert, faptul că Elena Ceaușescu suferise un traumatism cranian sever, în urma căruia a și lipsit o perioadă din spațiul public.

„Ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceauşescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever şi a lipsit un timp din spaţiul public. Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat şi că cenzura comunistă nu a reuşit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din Bucureşti de un corespondent France Press, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979. Din telex reiese că publicaţia belgiană „La Libre Belgique” a fost sursa iniţială de informare.

Este evident faptul că Securitatea intercepta nu doar toate telexurile ziariştilor străini ci îi şi urmărea pe toţi aceşti ziarişti acreditaţi de statul român comunist.”, se mai spune în postare.

Ce a descoperit presa străină

Documentul publicat de CNSAS include un schimb de mesaje telex dintre Agenția France-Presse și corespondentul său acreditat la București, în noiembrie 1979. Jurnalistul fusese trimis în România pentru a relata despre Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Într-un mesaj primit de la redacție, corespondentului i se cerea să verifice informațiile apărute în publicația belgiană La Libre Belgique, potrivit cărora Elena Ceaușescu ar fi fost implicată într-un accident,iar șoferul său și-ar fi pierdut viața.

„La 17 nov. 1979 Agenția France Presse – Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex:

„După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi şi altceva în plus față de aceste rânduri?”

Ce relata corespondentul France-Presse

Dupuy Albert a transmis că mașina în care se afla Elena Ceaușescu ar fi intrat pe contrasens pentru a evita un copil și s-ar fi ciocnit de un autoturism care circula din sens opus. Jurnalistul propunea ca informația să fie inclusă într-o corespondență mai amplă despre deschiderea Congresului, nu într-o știre separată.

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondenţă). Gândesc că ar fi suficient să se facă menţiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine şi vă sugerez redactarea următoare:

” , se mai arată în documentul CNSAS.

Cum îi intercepta Securitatea pe jurnaliși

CNSAS subliniază că documentul demonstrează modul în care Securitatea supraveghea presa internațională și monitoriza toate mesajele transmise de jurnaliștii străini acreditați în România. Este publicată și o fotografie cu un echipament românesc de interceptare a comunicațiilor telex, model CT12, care copia toate mesajele transmise prin rețeaua de comunicații.