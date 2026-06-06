Adrian Axinia, europarlamentar AUR/ECR: „Guvernul Bolojan a creat o structură paralelă pentru gestionarea marilor proiecte de infrastructură și a transformat investițiile publice într-o nouă sursă de sinecuri și control politic”

Europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia acuză Guvernul Bolojan că a creat o structură paralelă pentru gestionarea marilor proiecte de infrastructură, transformând investițiile publice într-o nouă sursă de sinecuri și control politic.

Potrivit acestuia, în timp ce românilor li se cere austeritate, Executivul dublează numărul de posturi într-o companie de stat care preia proiecte de miliarde de euro, de la autostrăzi și drumuri expres până la alte investiții strategice pentru dezvoltarea României.

„Premiul Nobel pentru prostie în stare pură. Suntem singura țară din lume care are două companii de investiții în proiecte de drumuri. Instituții care se mai și ceartă între ele pe banii noștri.

Timp de peste 20 de ani, românii au știut să înjure CNADNR, care s-a transformat între timp în CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Instituția a fost condusă, rând pe rând, de pedeliști, peneliști și, de vreo cinci ani încoace, de pesediștii lui Grindeanu. Vorba lui Băsescu: acolo erau banii dumneavoastră.

În acest răstimp, Bolojan și useriștii băleau. Și ce au făcut? Au băgat cărbuni într-o companie paralelă care se numește CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere. Nici măcar imaginație n-au avut. Are aproape același nume cu instituția mai bine cunoscută. E un fel de Adibas sau Dolce & Banana.

„Niște pirați au luat pe barba lor proiectele de infrastructură ale țării”

Structura exista de câțiva ani, dar s-au decis să o operaționalizeze acum. Motivul? Mută acolo toate proiectele de la CNAIR și, practic, banii ajung pe mâna conducerii penelisto-useriste a acestui CNIR.

Ca să vă faceți o idee, la ultima ședință de Guvern, Bolojan a aprobat dublarea numărului de posturi, de la 75 la 150 de funcționari plătiți bine și recrutați din pepiniera progresistă. Asta în timp ce useristul Miruță, devenit interimar la Transporturi, a refuzat să aprobe bugetul CNAIR pentru că nu a vrut să fie angajați oameni pe posturi neocupate.

Practic, niște pirați au luat pe barba lor proiectele de infrastructură ale țării. Cam ca în povestea celor 200 de milioane de euro dați către Digi cu dedicație de la același guvern.

Iar proiectele luate cu japca de către CNIR-ul bolojenisto-userist nu sunt deloc neglijabile:

• Autostrada Unirii (A8), secțiunile Miercurea Nirajului – Leghin și Târgu Neamț – Iași – Ungheni;

• Autostrada Ploiești – Brașov și Autostrada Făgăraș – Brașov;

• Drumurile expres Filiași – Târgu Jiu, Arad – Oradea, Bacău – Piatra Neamț și Focșani – Brăila;

• Proiecte strategice noi, precum noul pod peste Dunăre Giurgiu – Ruse 2 sau Autostrada București – Alexandria.

Se gândesc băieții să aibă ce toca în perioada asta de mers prin deșert pe care le-o propune Bolojan. Chestie valabilă și pentru SAFE sau anumite proiecte din PNRR. Dau tun după tun ca să le ajungă câțiva ani. Bagă slănină în pod, nea Ilie, ca să-i hrănească pe useriști”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia.