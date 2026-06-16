Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”

Adrian Veștea a anunțat, marți, într-o postare pe Facebook, că nu își depune mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra sa și se declară convins că guvernul său va trece de Parlament. Premierul desemnat a subliniat că nu caută confruntări cu PNL și nici nu vrea să alimenteze tensiuni.

Premierul desemnat spune că nu caută confruntări și nu va alimenta tensiuni. În momente dificile, consideră că interesul țării trebuie să primeze în fața oricărui calcul politic.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Veștea: „Sunt convins că acest Guvern va trece”

Adrian Veștea se arată convins că guvernul va obține învestitura. România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, susține el.