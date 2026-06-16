Prima pagină » Știri politice » Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”

Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”

Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adrian Veștea a anunțat, marți, într-o postare pe Facebook, că nu își depune mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra sa și se declară convins că guvernul său va trece de Parlament. Premierul desemnat a subliniat că nu caută confruntări cu PNL și nici nu vrea să alimenteze tensiuni.

Premierul desemnat spune că nu caută confruntări și nu va alimenta tensiuni. În momente dificile, consideră că interesul țării trebuie să primeze în fața oricărui calcul politic.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Veștea: „Sunt convins că acest Guvern va trece”

Adrian Veștea se arată convins că guvernul va obține învestitura. România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, susține el.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a mai spus premierul desemnat. 

A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea

Ultimatumul dat, luni seară, de președintele PNL, Ilie Bolojan, lui Adrian Veștea să își depună mandatul a expirat. Liberalii declanșează procedurile de excludere din partid ale lui Adrian Veștea. Acesta a avut ca termen limită ora 10:00 pentru depunerea mandatului.

Cum nu a făcut-o, ba mai mult a anunțat din nou ca nu va face acest lucru, liberalii se vor întâlni pentru discuții legate de excluderea acestuia, cât și a celor care figurează pe lista noului guvern.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
13:34
Decizia oficială a UDMR. Csoma Botond: „Am decis că partidul nu va face parte din Guvern”
REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
REACȚIE Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
12:40
Irineu Darău (USR) vede un moment de cotitură în fieful lui Veștea: „Și la Brașov a venit vremea să se aprindă lumina”
REACȚIE Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
12:13
Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
REACȚIE Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
12:09
Un fost vicepreședinte PNL intervine în războiul din partid. „PNL e într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist”
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe