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Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL la congresul de duminică. Cum motivează premierul desemnat decizia

Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL la congresul de duminică. Cum motivează premierul desemnat decizia
Adrian Veștea / Foto - Mediafax
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Premierul desemnat, Adrian Veștea, critică dur organizarea viitorului Congres al PNL și susține că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Veștea afirmă că nu va participa la ceea ce numește un „simulacru democratic” și anunță că ia în calcul contestarea statutară și legală a Congresului după votul de învestitură.

Adrian Veștea: „Scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Adrian Veștea a susținut că este „profund anormal” refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru organizarea Congresului.

”Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.
Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.
De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată.
Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură.”, a scris Veștea.

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