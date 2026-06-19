Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL la congresul de duminică. Cum motivează premierul desemnat decizia

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Premierul desemnat, Adrian Veștea, critică dur organizarea viitorului Congres al PNL și susține că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.
Veștea afirmă că nu va participa la ceea ce numește un „simulacru democratic” și anunță că ia în calcul contestarea statutară și legală a Congresului după votul de învestitură.
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Adrian Veștea a susținut că este „profund anormal” refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru organizarea Congresului.