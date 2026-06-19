Adrian Veștea anunță că nu mai candidează la șefia PNL la congresul de duminică. Cum motivează premierul desemnat decizia

Premierul desemnat, Adrian Veștea, critică dur organizarea viitorului Congres al PNL și susține că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Veștea afirmă că nu va participa la ceea ce numește un „simulacru democratic” și anunță că ia în calcul contestarea statutară și legală a Congresului după votul de învestitură.

Adrian Veștea: „Scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Adrian Veștea a susținut că este „profund anormal” refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru organizarea Congresului.

”Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.

Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.