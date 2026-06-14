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Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”

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Adrian Veștea a susținut primele declarații după ce a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, în urma retragerii lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea noului Executiv.

Primele declarații ale lui Adrian Veștea după ce a fost desemnat premier

Noul premier desemnat a afirmat că își asumă mandatul într-un moment dificil din punct de vedere politic și s-a declarat convins că va reuși să formeze un guvern cu o susținere solidă în Parlament.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut.

Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL, am fost de la simplu consilier local, apoi trei mandate de primar, al treilea mandat de președinte de CJ, am avut și șansa de a fi ministru în Guvernul României și am fost ministru la Dezvoltare”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta a subliniat că experiența acumulată în administrația locală și centrală i-a oferit ocazia să cunoască problemele cu care se confruntă comunitățile din întreaga țară și să colaboreze direct cu autoritățile locale.

Veștea a precizat că obiectivul său imediat este formarea unei echipe guvernamentale care să beneficieze de sprijin parlamentar puternic.

Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi.

De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operaţionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea”, a spus Veştea.

  • În perioada următoare, premierul desemnat va începe negocierile pentru formarea noului Cabinet și obținerea votului de încredere din Parlament. Printre prioritățile anunțate de acesta se numără continuarea proiectelor finanțate prin PNRR, aderarea României la OCDE și măsuri care vizează consolidarea securității naționale.
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