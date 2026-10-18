Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat că liberalii vor construi cea mai „fermă” și mai „combativă” opoziție din ultimele decenii, începând de marți, după votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu. Mesajul vine după ce deputatul liberal a spus, în ședința BPN de sâmbătă, că nu susține învestirea noului Executiv, deși partidul a decis să acorde Cabinetului un vot condiționat.

În postarea publicată pe pagina sa de Facebook, deputatul PNL a că partidul va urmări fiecare decizie, fiecare contract și va scoate la iveală tunurile și abuzurile.

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„Ce va face PNL? Va construi cea mai fermă şi mai combativă opoziție din ultimele decenii. Va urmări fiecare decizie, fiecare numire, fiecare contract și fiecare leu cheltuit. Va scoate la lumină tunurile, abuzurile și va pune pe masă cazurile, vinovații. PSD trebuie să știe că răspunderea pentru guvernare nu se negociază în spatele ușilor închise”, a scris Alexandru Muraru.

Alexandru Muraru acuză PSD că a compromis încrederea românilor, a sufocat reforme și a transformat speranțele oamenilor în „monedă de schimb pentru propria putere”. Potrivit deputatului de Iași, partidul a oferit de fiecare dată aceleași reflexe: clientelism, risipă, protejarea privilegiilor și ostilitate față de orice schimbare.

„A cerut mereu încă o şansă şi a oferit aceleași reflexe: clientelism, risipă, protejarea privilegiilor și ostilitate față de orice schimbare care îi amenință controlul. România nu mai poate plăti la nesfârşit costul supraviețuirii politice a PSD”.

Bolojan, „reperul incontestabil al opoziției”

Vicepreședintele PNL a mai spus că partidul are, după mulți ani, un președinte care va deveni „reperul incontestabil al opoziției democratice”. În jurul lui Ilie Bolojan, spune Muraru, poate fi construită o mișcare politică masivă, prezentă în toată țara.

De asemenea, acesta susține că Bolojan a înțeles cât de violent reacționează un sistem atunci când îi sunt atinse privilegiile. Opoziția înseamnă, pentru liberali, „desprinderea categorică de PSD”. Liberalul avertizează că furia oamenilor nu trebuie lăsată în seama radicalilor și demagogilor care amenință libertatea și direcția europeană a țării.

PNL a votat să susțină Guvernul Niculescu și să meargă în Opoziție

Sâmbătă, în urma ședinței BPN, Partidul Național Liberal a decis că va susține Guvernul Niculescu. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a descris decizia drept „un vot de necesitate”, în contextul crizei politice care durează de peste 5 luni și al riscului ca unele instituții și servicii publice de bază să nu mai poată funcționa din cauza lipsei unui Guvern cu puteri depline.

„Am încheiat de câteva minute o ședință a BPN al PNL în care am decis intrarea PNL în opoziție și acordarea unui vot de necesitate, condiționat și punctual, pentru învestirea primului-ministru desemnat de către președintele României săptămâna viitoare.