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Stenograme exclusive din ședința critică a PNL. Bolojan: „Este un vot de responsabilitate”. Liberalii se revoltă și nu vor să voteze guvernul Niculescu

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Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul ședinței PNL, că partidul său intră în opoziție. Cu toate acestea, Bolojan invocă nevoia de responsabilitate și spune că votul pentru învestirea Guvernului Niculescu reprezintă acordul pentru ca Româia să funcționeze în condiții normale. Președintele PNL acuză PSD că a blocat planul de reducere a cheltuielilor bugetare, potrivit surselor Gândul.

„Aici nu mai e vorba de calcule, strict politice, ci este pur și cimplu un vor de responsabilitate, este un vot pentru ca România sa functioneze in conditii normale”, a afirmat Ilie Bolojan.

Apasă play pe video pentru a asculta ce a spus Bolojan în ședința PNL!

Bolojan spune că PSD a blocat reducerea cheltuielilor publice

Ilie Bolojan a mai afirmat, la ședința PNL, că PSD este responsabil pentru faptul că Guvernul condus de el nu reușit să-și respecte promisiunile cu privire la reforma statului și a cheltuielior bugetare.

„PSD A blocat toate măsurile de reducere a chletuielilor struturale care au fost propuse și trecute prin legea reformei in administratie. Ori, a intra in astfel de coalitii nu face decât, dacă nu livrezi, să te compromiți”, a declarat Ilie Bolojan în timpul ședinței PNL, potrivit surselor Gândul

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