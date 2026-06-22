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Alexandru Rogobete: „Îmi doresc ca la Ministerul Sănătății să continui reformele pe care le-am început”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete
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Alexandru Rogobete a efectuat o serie de declarații, la Parlament, în cursul după-amiezii de luni, 22 iunie 2026. El a menționat că rămâne de văzut dacă Guvernul Veștea va fi votat pentru învestitură. Fostul ministru al Sănătății, actualmente aflat pe lista de propunere pentru revenirea în funcție, a susținut că își dorește să continue reformele din Sănătate.

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„Rămâne de văzut ce se va întâmpla în plen și sigur că dacă acest guvern va fi votat și vom avea toate voturile necesare pentru a trece, îmi doresc ca la Ministerul Sănătății să continui reformele pe care le-am început și care au fost acceptate și apreciate de personalul medical și de pacienți. (…) Nu îmi permit să spun de peste un milion și jumătate de oameni care au votat parlamentarii care fac parte din această formațiune că sunt extremiști. Nu-mi permit să fac această caracterizare (n.r. a fost întrebat dacă cei de la AUR sunt extremiști)”, a spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete 

Poate fi implementat un plan național de screening și prevenție

De altfel, Alexandru Rogobete a vorbit și despre infrastructura aferentă screeningului pentru cancer de col uterin, colon și sân.

„(n.r. Cum se va face acest lucru?) În multe locuri este pregătită infrastructura și sunt 2 proiecte majore care s-au finalizat concomitent. Vorbim aici de un proiect prin Banca Mondială prin care s-au dotat laboratoarele de citologie și laboratoarele de mamografie. Dar și proiecte din PNRR care au venit suplimentar cu echipamente medicale. Acum, infrastructura poate implementa un plan național de screening și prevenție. Un program organizat programatic. (…) Cine crede că putem face screening peste noapte, întregii populații, nu știe ce înseamnă screeningul”, a continuat Rogobete.

A fost întrebat dacă măsurile au fost luate „copy-paste din programul Ilie Bolojan”.

În program, Alexandru Rogobete menționează despre creșterea numărului de persoane care plătesc CASS, despre concediul medical, controale. A fost întrebat dacă are în plan să aducă măsuri suplimentare sau dacă a luat „copy-paste din programul Ilie Bolojan”.

„Eu nu am luat copy-paste de niciunde. Programul de guvernare pentru zona de Sănătate din vechiul guvern a fost scris de aceiași oameni. De asta am spus si la final, că mi-as dori să primesc un vot tehnic, de specialitate, nu un vot politic. Pentru că aceiași oameni, de exemplu de la USR sau UDMR, care astăzi au votat contra, acum 9 luni au votat pentru. Atunci e evident că este o dezbatere politică și atât. Nu avem în plan să venim cu măsuri suplimentare. Practic, se păstrează în mare parte aceleași măsuri care, pe alocuri, trebuie nuanțate. De exemplu, concediile maternale pot fi o zonă. Din punctul meu de vedere, acum lucrurile în ceea ce privește Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată mult mai bine decât anul trecut”, a conchis Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de Ministru al Sănătății, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate. S-au înregistrat 19 voturi „pentru”, 6 „împotrivă” și 2 abțineri.

Sursă video: Partidul Social Democrat – Facebook
Sursă foto: Mediafax Foto

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