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Anca Alexandrescu îl acuză pe Robert Turcescu că se folosește de protestele de la arestul central pentru a-și vinde cartea de dialog cu Călin Georgescu: Apropo, a tăiat chitanță?

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Anca Alexandrescu a răbufnit la adresa lui Robert Turcescu, în cadrul emisiunii ei de la Realitatea Plus. Aceasta îl acuză pe jurnalist că se folosește de protestele de la arestul central „pentru a-și vinde cartea de dialog cu Călin Georgescu”. 

„Am auzit că este protest mâine la Bruxelles, se mai duce domnul Turcescu să mai vândă niște cărți din portbagaj. Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”, a declarat, ironic, Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

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Robert Turcescu dezvăluie că Georgescu avea emisiuni și evenimente publice antamate în țară și a fost arestat pentru a se i se astupa gura: „Aveam un turneu național pregătit pentru lansarea unei cărți” / „Am încercat să distribuim cartea prin librării, au fugit de noi”

Jurnalistul Robert Turcescu a declarat luni, în emisiunea Ai Aflat!, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu urma să participe la mai multe emisiuni și evenimente publice în țară, inclusiv la un turneu național de lansare a cărții „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu” .

Jurnalistul susține că arestarea fostului prezidențiabil are o motivație politică și spune că această măsură a împiedicat aparițiile publice pe care Georgescu le avea programate. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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