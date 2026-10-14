Anca Alexandrescu a răbufnit la adresa lui Robert Turcescu, în cadrul emisiunii ei de la Realitatea Plus. Aceasta îl acuză pe jurnalist că se folosește de protestele de la arestul central „pentru a-și vinde cartea de dialog cu Călin Georgescu”.

„Am auzit că este protest mâine la Bruxelles, se mai duce domnul Turcescu să mai vândă niște cărți din portbagaj. Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”, a declarat, ironic, Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

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