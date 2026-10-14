Anca Alexandrescu a răbufnit la adresa lui Robert Turcescu, în cadrul emisiunii ei de la Realitatea Plus. Aceasta îl acuză pe jurnalist că se folosește de protestele de la arestul central „pentru a-și vinde cartea de dialog cu Călin Georgescu”.
„Am auzit că este protest mâine la Bruxelles, se mai duce domnul Turcescu să mai vândă niște cărți din portbagaj. Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”, a declarat, ironic, Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.
Jurnalistul Robert Turcescu a declarat luni, în emisiunea Ai Aflat!, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu urma să participe la mai multe emisiuni și evenimente publice în țară, inclusiv la un turneu național de lansare a cărții „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu” .
Jurnalistul susține că arestarea fostului prezidențiabil are o motivație politică și spune că această măsură a împiedicat aparițiile publice pe care Georgescu le avea programate. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.