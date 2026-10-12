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Robert Turcescu dezvăluie că Georgescu avea emisiuni și evenimente publice antamate în țară și a fost arestat pentru a se i se astupa gura: „Aveam un turneu național pregătit pentru lansarea unei cărți” / „Am încercat să distribuim cartea prin librării, au fugit de noi”

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Jurnalistul Robert Turcescu a declarat luni, în emisiunea Ai Aflat!, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu urma să participe la mai multe emisiuni și evenimente publice în țară, inclusiv la un turneu național de lansare a cărții „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu” . Jurnalistul susține că arestatarea fostului prezidențiabil are o motivație politică și spune că această măsură a împiedicat aparițiile publice pe care Georgescu le avea programate. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Turcescu a povestit că fostul candidat la prezidențiale trebuia să participe la emisiunea sa, iar câteva zile mai târziu urma să fie prezent la Iași, la lansarea volumului „Până la capăt”. Evenimentul ar fi fost urmat de alte întâlniri cu publicul, în mai multe orașe din România.

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„Una este un Călin Georgescu care trebuia să vină joia trecută, acum două săptămâni, la mine în emisiune. Una era Călin Georgescu, care ar fi trebuit, în joia de după cererea la mine la emisiune, duminică, să fim la Iași, la o adunare publică pentru lansarea volumului «Până la capăt». Și de la Iași trebuia să mergem la Cluj, la Constanța, la Pitești. Era un turneu național de lansare a acestui volum. Deci, iertați-mă, nu era același lucru, adică, din punctul ăsta de vedere, consider încă o dată că este vorba despre un dosar politic și că avem de-a face cu un deținut politic în acest moment. Asta este Călin Georgescu.

Luni, atunci, pentru arestul acela pentru 24 de ore. În ziua de joi trebuia să vină la mine la emisiune. A fost reținut pentru 24 de ore, eliberat, dar avocații după aceea au spus: «Domnule, nu te duci acum la emisiuni și la nu știu ce». N-a mai venit la emisiunea de joi, după care s-a întâmplat ceea ce știm că s-a întâmplat. Noi, duminică, în săptămâna aia, când l-au reținut la Otopeni pentru 24 de ore pe Călin Georgescu și a început această percheziție… Joi trebuia să facem emisiune, iar duminică trebuia să fim la Iași să lansăm acest volum. De ce am stabilit să lansăm în cadrul unui turneu național? Atenție, că și asta e important”, a declarat Robert Turcescu.

Întrebat dacă avea un turneu național pregătit pentru lansarea cărții, Turcescu a răspuns: „Da, aveam un turneu pregătit, cel puțin în patru locuri: Iași, Constanța, Sibiu și Craiova”.

„Ca să înțelegeți că el n-avea încărcătură electorală, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, că eu nu canditez la nimic. Am încercat să distribuim această carte prin niște lanțuri de livrării. Când au auzit ăștia că este vorba de volum de interviu cu Călin Georgescu, de la Cărturești, alte lanțuri de librării au fugit ca «dracul de tămâie». Vai de mine, cum, nu, că noi ne băgăm la chestiuni politice. Și eu le spuneam: «Păi, cum, bă, la Iohannis v-ați băgat, ba mai mult, ați făcut-o la târgul de carte, dacă ne aducem aminte, și nu știu ce. Vindeți în librării tot soiul de criminali ai istoriei, de la Stalin la Hitler, memorii ale lor, cărți despre ei, biografii, nu știu ce… Despre cel mai popular om al momentului în România, despre cel mai votat om al momentului în România nu vreți să distribuiți o carte». Și atunci am spus: «Domnule, trebuie să spargem acest blocaj, volumul tipărit trebuie lansat». În această formulă, asta era ideea”, a adăugat jurnalistul.

Duminică, Robert Turcescu s-a alăturat protestatarilor care vin seară de seară să-și arate sprijinul pentru fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, aflat în arest preventiv în dosarul de înșelătorie în formă continuată.

200 de persoane, în a 13-a noapte de proteste

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central, duminică 11 octombrie, în a 13-a noapte de proteste. Oamenii au venit cu pancarte și strigă: “Și noi suntem Călin Georgescu” și ”Zi de zi, aici vom fi”.

Ca în fiecare seară, oamenii flutură drapelul național și cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Pe una dintre pancartele uriașe aduse de protestatari apare un mesaj în limba engleză: „Free Georgescu” (n.r. – Eliberați-l pe Georgescu).

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