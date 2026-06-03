AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”

Marți, senatul a respins proiectul de lege inițiat de AUR, care prevedea revenirea la alegerile primarilor și a președinților de două consilii județene în două tururi de scrutin. Miercuri, partidul condus de George Simion a emis un comunicat în care reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR şi susține că ”revenirea la alegerea primarilor în două tururi reprezintă o prioritate doar pe hârtie” pentru aceste formațiuni.

„Proiectul de lege iniţiat de senatorul AUR Marian Vasile, care prevedea revenirea la alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi de scrutin, adică pentru un sistem electoral corect şi reprezentativ, a fost respins prin votul PSD, PNL şi UDMR. Întoarcerea la sistemul de alegere a primarilor şi a preşedinţilor de consilii judeţene în două tururi de scrutin reprezintă un demers firesc, menit să consolideze pilonii democraţiei locale. Doar că PSD, PNL şi UDMR nu vor să piardă controlul de la nivelul localităţilor, control care, în gândirea lor, le-ar asigura perpetuarea la putere„, a transmis, miercuri, AUR.

Partidul a punctat că menţinerea scrutinului într-un singur tur descurajează participarea civică, ”favorizând conservarea artificială a puterii de către edilii în funcţie”.

„Partidele din arcul puterii, prin votul lor împotriva revenirii la două tururi de scrutin, nu fac decât să amâne o sancţiune inevitabilă din partea electoratului. În ciuda argumentelor aduse de AUR privind necesitatea unei legitimităţi reale pentru aleşii locali, rezultatul votului din Senat arată clar cine îşi doreşte o Românie democrată şi cine vrea perpetuarea feudalismului politic”, adaugă reprezentanţii AUR.

AUR a mai transmis că actualul sistem reprezintă o ”anomalie”, care trransformă edilii în ”dictatori locali”. Formațiunea a precizat că, prin resoingerea inițiativei, PSD, PNL şi UDMR au confirmat ”frica de popor”.

„Sistemul actual, cu un singur tur de scrutin, reprezintă o anomalie care permite unui primar să fie ales cu un procent infim, de doar 15% sau 20% din totalul cetăţenilor cu drept de vot dintr-o comunitate. Acest lucru distruge complet noţiunea de reprezentativitate şi transformă edilii în dictatori locali.

Prin respingerea acestei iniţiative, PSD, PNL şi UDMR au confirmat frica de popor. Aceste partide preferă să menţină reguli de joc care să le garanteze supravieţuirea politică. Nu ne lăsăm intimidaţi şi nu dăm înapoi! Senatul a fost doar prima etapă, iar proiectul de lege merge acum către Camera Deputaţilor, cameră decizională. Trebuie să punem punct acestei situaţii şi să terminăm cu epoca baronilor locali şi să mergem înainte pentru democraţie”, a mai transmis AUR.