Prima pagină » Știri politice » Bărbatul acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus a fost plasat sub control judiciar. Ce spune despre echipamentele din casa fostului prezidențiabil

Bărbatul acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus a fost plasat sub control judiciar. Ce spune despre echipamentele din casa fostului prezidențiabil

Oana Zvobodă
foto: Mediafax.
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vlad Zamfir, bărbatul de 35 de ani acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus, a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara, miercuri, 21 octombrie 2026, după ce procurorii au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar care vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, dar și tentative de alterare a datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Zamfir: ”A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă”

Bărbatul a respins ideea că ar fi descoperit camere sau microfoane în casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta susține că echipamentele folosite sunt destinate uzului civil și se găsesc pe piața liberă.

Sub nicio formă. Sunt în dosar, nu am ce să vorbesc mai mult. Sunt în anchetă toate declarațiile, luați legătura cu cine trebuie de acolo, pentru că nu am ce să declar. A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă, pentru că sunt echipamente pe piața liberă, de uz civil, care sunt la îndemâna oricui”, a declarat Vlad Zamfir, după ce a ieșit de la DIICOT.

Vlad Zamfir spune că nu a fost plătit pentru verificări

Întrebat ce i-ar fi spus Călin Georgescu atunci când l-ar fi contactat, Zamfir a negat că fostul candidat la prezidențiale ar fi luat legătura cu el.

„Nici măcar nu m-a contactat dumnealui, sunt în dosar toate declarațiile. Echipamentele noastre sunt de uz civil, lăsate libere pe piață”, a afirmat acesta.

De asemenea, Vlad Zamfir a precizat că nu a primit bani pentru intervenția respectivă, susținând că nu a fost vorba despre un serviciu dus la bun sfârșit, ci despre o demonstrație.

Nu a costat nimic, n-a fost un serviciu care s-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a fost cazul. Ce să-i spun omului sau ce să-i fac dacă nu am ce, efectiv? A fost vorba de o demonstrație. Repet, sunt două lucruri separate: echipamente de uz civil și echipamente de uz militar, oficial. Nu vă pot da informații din dosar. Domeniul meu de activitate înseamnă să fac verificări TSCM, tehnice, asupra echipamentelor de uz civil, comercial, care sunt pe piața liberă”, a mai spus Zamfir.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Toni Neacșu intervine în ultimul dosar al lui Călin Georgescu: „Rar am auzit de acuzații atât de ridicole”
17:22
Toni Neacșu intervine în ultimul dosar al lui Călin Georgescu: „Rar am auzit de acuzații atât de ridicole”
EDUCAȚIE Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
17:15
Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
SCANDAL A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
17:15
A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
FLASH NEWS Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
17:14
Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
TRANSPORTURI Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a inaugurat pornirea unui utilaj de forare pentru Magistrala M6
16:44
Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a inaugurat pornirea unui utilaj de forare pentru Magistrala M6
EXCLUSIV Petrișor Peiu, avertisment pentru PNL și USR: „Va fi foarte greu să convingă pe cineva ca sunt în opoziție”
16:36
Petrișor Peiu, avertisment pentru PNL și USR: „Va fi foarte greu să convingă pe cineva ca sunt în opoziție”
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Dormi mai puțin de 5 ore pe noapte? Un studiu susține că ai un risc crescut de a dezvolta zeci de boli
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
AGRICULTURĂ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12
17:24
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12
ANUNȚ Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
16:58
Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
VIDEO Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24
16:52
Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24
RĂZBOI Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
16:27
Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
FLASH NEWS Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
16:25
Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
FLASH NEWS TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
16:20
TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului

Cele mai noi

Trimite acest link pe