Bărbatul acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus a fost plasat sub control judiciar. Ce spune despre echipamentele din casa fostului prezidențiabil

Vlad Zamfir, bărbatul de 35 de ani acuzat că ar fi găsit dispozitive de supraveghere în locuința lui Călin Georgescu și că le-ar fi distrus, a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara, miercuri, 21 octombrie 2026, după ce procurorii au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar care vizează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, dar și tentative de alterare a datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Zamfir: ”A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă”

Bărbatul a respins ideea că ar fi descoperit camere sau microfoane în casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta susține că echipamentele folosite sunt destinate uzului civil și se găsesc pe piața liberă.

„Sub nicio formă. Sunt în dosar, nu am ce să vorbesc mai mult. Sunt în anchetă toate declarațiile, luați legătura cu cine trebuie de acolo, pentru că nu am ce să declar. A face verificări de uz civil este ceva normal, ca și cum ați chema un instalator acasă să vă strângă o țeavă, pentru că sunt echipamente pe piața liberă, de uz civil, care sunt la îndemâna oricui”, a declarat Vlad Zamfir, după ce a ieșit de la DIICOT.

Vlad Zamfir spune că nu a fost plătit pentru verificări

Întrebat ce i-ar fi spus Călin Georgescu atunci când l-ar fi contactat, Zamfir a negat că fostul candidat la prezidențiale ar fi luat legătura cu el.

„Nici măcar nu m-a contactat dumnealui, sunt în dosar toate declarațiile. Echipamentele noastre sunt de uz civil, lăsate libere pe piață”, a afirmat acesta.

De asemenea, Vlad Zamfir a precizat că nu a primit bani pentru intervenția respectivă, susținând că nu a fost vorba despre un serviciu dus la bun sfârșit, ci despre o demonstrație.

„Nu a costat nimic, n-a fost un serviciu care s-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a fost cazul. Ce să-i spun omului sau ce să-i fac dacă nu am ce, efectiv? A fost vorba de o demonstrație. Repet, sunt două lucruri separate: echipamente de uz civil și echipamente de uz militar, oficial. Nu vă pot da informații din dosar. Domeniul meu de activitate înseamnă să fac verificări TSCM, tehnice, asupra echipamentelor de uz civil, comercial, care sunt pe piața liberă”, a mai spus Zamfir.