DIICOT recunoaște că, în timpul perchezițiilor, a plantat microfoane în casa lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat la prezidențiale ar fi vrut să le distrugă

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare miercuri, 21 octombrie, două mandate de perchiziție domiciliară pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la infracțiunile de alterare a integrității datelor informatice și perturbare a funcționării sistemelor informatice. Este vorba de al patrulea dosar penal care a fost deschis pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Reprezentanții DIICOT au confirmat că aparatura pe care fostul prezidențiabil ar fi încercat să o distrugă a fost montată pe 21 septembrie – data la care acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

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Totodată, Călin Georgescu a fost adus la sediul DIICOT miercuri, 21 octombrie, împreună cu celălalt suspect din dosar – un bărbat în vârstă de 35 de ani, alături de care ar fi efectuat operațiunile de căutare și distrugere a aparaturii de supraveghere.

DIICOT a montat aparatură de supraveghere în vila soților Georgescu în ziua în care fostul prezidențiabil a fost reținut pentru 24 de ore

La data de 21 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost reținut de procurorii DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Georgescu ar fi prejudiciat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au menționat reprezentanții DIICOT printr-un comunicat de presă.