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Băsescu, atac la Veștea: „Vi-l imaginați pe omul ăsta la Bruxelles, între șefii de guvern? E îngrozitor. Nu vreau să mă gândesc”

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Traian Băsescu a criticat posibilitatea ca România să fie reprezentată internațional de un premier precum Adrian Veștea. El a comentat și negocierile pentru formarea guvernului, spunând că „dimensiunile ridicolului sunt majore”. Despre premierul desemnat de Nicușor Dan, fostul președinte a susținut că are o „prestație de proastă calitate”.

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„E o prestație de proastă calitate. Vi-l imaginați pe omul ăsta la Bruxelles, între șefii de guvern? Vi-l imaginați așa, cam cum arată România cu Veștea cu plăcuța de prim-ministru al Guvernului României? E îngrozitor! Nu vreau să mă gândesc la ce s-ar întâmpla. De asta sper din tot sufletul să nu formeze guvern. Printre altele și asta mă face să-mi doresc să rateze”, a spus Traian Băsescu.

Veștea avertizează asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului:

Adrian Veștea

Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării intervalul dintre discuția președintelui cu Adrian Veștea și anunțul oficial de duminică. El a remarcat că, în această perioadă, Eugen Tomac a apărut public susținând formarea unei majorități pentru guvern. Fostul președinte a sugerat că există aspecte neclare în acest context. Totodată, a spus că nu se așteaptă ca Tomac să ofere explicații publice.

„Însă, marea problemă aici, și mie mi se pare dubioasă, este acest interval de la discuția președintelui cu Veștea, miercuri, și anunțul făcut duminică, interval în care Tomac era la toate televiziunile cu guvernul și cu încercarea de a aduna o majoritate care să treacă guvernul. Aici ceva e dubios. Nu-mi permit să sper că voi afla de la Eugen Tomac chestia asta, că știu că e o declarație de loialitate față de președintele în funcție și n-o va încălca, venind să-mi spună ce s-a întâmplat acolo”, a mai declarat fostul președinte.

„Dimensiunile ridicolului sunt majore”

Fostul președinte a susținut că actualele negocieri pentru formarea guvernului sunt „ridicole” și fără precedent ca amploare. El a afirmat că România are o prezență slabă în politica externă. Acesta a criticat numirea unor persoane fără experiență în poziții diplomatice importante. Băsescu a cerut revenirea la diplomați cu experiență pentru refacerea politicii externe.

„Nu, de dimensiunile astea n-a fost nicio tentativă de formare a unui guvern. Dimensiunile ridicolului sunt majore. Însă, atenție, că ați atins un subiect în care eu nu vreau să intru, este treaba partidelor ce vor desemna, dar România este prăbușită din punct de vedere al prezenței în politica externă. Ar trebui să renunțăm la inovații de-asta cu stagiari într-o lume de rechini. Este vremea rechinilor și ar trebui să scoatem din Ministerul de Externe câțiva diplomați de primă dimensiune, pe care îi avem, și să-i punem să refacă politica externă a României”, a mai spus Traian Băsescu, la B1TV.

Sursă foto: Mediafax Foto

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