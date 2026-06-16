Traian Băsescu este convins că Executivul Veștea nu trece de Parlament. Nicușor Dan va trebui să facă a treia nominalizare. Riscul anticipatelor

Traian Băsescu este convins că executivul Veștea nu va trece de Parlament. Fostul președinte a pariat din primul moment pe eșecul premierului desemnat de Nicușor Dan. Președintele actual va fi nevoit să facă o a treia nominalizare, care, în caz de eșec, ar deschide drumul alegerilor anticipate, pentru prima oară în istoria post-decembristă, avertizează Băsescu.

Eu de la desemnare, când am aflat despre nominalizare a domnului Veștea, am spus că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă, afirmă fostul președinte la B1Tv.

Traian Băsescu vorbește prin prisma unui om normal.

Sigur, comportamentul meu este de om normal, care ia în considerație declarațiile liderilor partidelor parlamentare, pentru că altfel ar putea să treacă pur și simplu cu partide excluse, să zicem, din combinații, cum ar fi partidele extremiste. Deci, părerea mea este că nu are cum să treacă acest guvern. Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare.

Veștea trebuie să aleagă între eșecul din Parlament și depunerea mandatului.

Problema este, și este important dacă domnul Vestea va abandona mandatul înainte de a se duce în Parlament sau dacă va merge să ia un vot în Parlament și să nu treacă, atunci diferența este uriașă. Atunci se declanșează practic și procedura de intrare în condițiile de alegere anticipate, pentru că ar mai trebui o singură nominalizare care să cadă în Parlament. Asta ar intra în condițiile de alegere anticipate, pentru că ar mai trebui o singură nominalizare care să cadă în Parlament, avertizează Traian Băsescu.

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