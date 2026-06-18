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Bolojan anunță un nou mecanism de sprijin, în valoare de 5 miliarde de lei, pentru reducerea deficitului: „Schema ar puteau sprijini până la 200 de companii”

Bolojan anunță un nou mecanism de sprijin, în valoare de 5 miliarde de lei, pentru reducerea deficitului:
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Premierul demis, Ilie Bolojan, a anunțat, joi, că a aprobat un nou mecanism de sprijin care să susțină investițiile în sectoare strategice și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României. Schema de ajutor, pentru care există un buget de 5 miliarde de lei, ar putea sprijini până la 200 de companii.ec

„În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor.
Scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România. Asta înseamnă să ne punem economia pe baze mai sănătoase, să creștem numărul de oameni în piața muncii, să scădem prețul energiei electrice și să susținem, prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări, investiții în domeniile cu potențial.
Pentru a asigura cofinanțări, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României.
Principalele prevederi:
✅ Ajutorul de stat se acordă pentru investiții de minimum 50 milioane lei.
✅ Sunt finanțate costurile pentru fabrici noi, linii de producție, dotări și echipamente.
✅ Sprijinul poate fi acordat, la alegerea beneficiarului, sub două forme:
– sume nerambursabile de la bugetul de stat;
– credit fiscal calculat de Ministerul Finanțelor.
✅ Acordurile pentru finanțare pot fi emise până în anul 2032.
✅ Bugetul total al schemei este de 5 miliarde lei.
Schema ar puteau sprijini până la 200 de companii, contribuind la dezvoltarea capacităților de producție interne, crearea de locuri de muncă și consolidarea competitivității economiei românești.
Beneficiarii vor avea obligația de a menține investiția realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
România are un potențial imens. O bună guvernare este o condiție de bază pentru a-l pune în valoare”, a scris premierul demis pe Facebook.

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