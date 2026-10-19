Bolojan, discurs victorios la final de mandat. Cum arată propriul bilanț: A scăpat economia de „creșterea toxică, pe consum”, a readus fondurile europene în țară și a scăpat statul de incapacitate de plată. Realitatea obiectivă a cifrelor spune altceva

Ilie Bolojan a avut un discurs victorios la final de mandat. Premierul demis și-a luat adio la 6 luni de când a fost demis prin moțiune de cenzură, iar în discursul său a vorbit despre cum a scăpat economia de „creșterea toxică pe consum”, a readus fondurile europene în țară și a scăpat statul de incapacitate de plată. Realitatea este însă complet diferită.

Cu ce ”realizări” se laudă Ilie Bolojan la final de mandat și care este, de fapt, realitatea

În mesajul său de adio, Bolojan a ținut să precizeze că a readus fondurile europene în țară și a scăpat statul de incapacitate de plată.

”Le mulțumesc miniștrilor, precum și tuturor administrațiilor locale care au reușit să-și ducă la bun sfârșit proiectele, deoarece absorbția fondurilor europene a fost un efort de echipă. O economie așezată pe baze mai sănătoase este cheia relansării economice. De aceea, în vara acestui an am lansat programele pentru stimularea producției locale, atragerea investițiilor românilor din diaspora și dezvoltarea tehnologiilor avansate prin scheme de sprijin care vizează investițiile, cercetarea și dezvoltarea, precum și crearea de capacități de producție noi. Într-o regiune marcată de război, o țară mai sigură este o necesitate, iar accesarea programului SAFE a fost o responsabilitate de siguranță națională.

Ce lăsăm în urmă? Lăsăm un buget așezat pe o traiectorie bună, iar viitorul guvern trebuie să mențină o abordare bugetară prudentă și să consolideze modelul de creștere economică bazat pe investiții și nu pe consum”, a declarat Bolojan.

În realitate, Bolojan și-a început mandatul printr-o declarație celebră chiar în agenția de știri Bloomberg: România este aproape de incapacitate de plată. Nu este clar dacă a fost așa sau nu. Clar este, însă, că, la final de mandat, România este exact în aceeași situație.

Bolojan a vorbit mai apoi despre modul în care a scăzut consumul, pentru că a eliminat consumul pe datorie.

Bolojan spune că a readus fondurile europene în țară și a scăpat statul de incapacitate de plată. Care este realitatea

”În această perioadă, am trecut de evaluările agențiilor de rating. Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie. Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit. Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării. Un stat corect începe prin a-și aplica sieși regulile de disciplină pe care le cere societății”, a punctat Bolojan.

În realitate, nu mai puțin de trei gloanțe au trecut pe la urechile țării în ultimele două luni: evaluările celor trei mari agenții de rating care, după toate informațiile, au fost la un pas să retrogradeze România la nivel de „junk”. Or, la începutul mandatului lui Ilie Bolojan, discuția nu se învârtea în jurul retrogradării. ( Vezi AICI detalii)

Mai mult, nu mai departe de astăzi, statul a încercat să se împrumute cu 500 mil. lei pe o perioadă de 14 ani. Problema a fost că investitorii nu s-au înghesuit deloc și au pus pe masă puțin peste 300 de milioane de lei.