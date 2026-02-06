Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 335 de milioane de lei dintr-un foc, numai vineri

Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat împrumuturile de pe piața internă. Ministerul Finanțelor a atras, doar vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de BNR.

Joi, statul a împrumutat peste 2,233 miliarde de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Dobânzile acceptate au fost de 5,92% pe an pentru un dintre emisiuni și de 6,4% pentru cealaltă.

Împrumutul suplimentar de vineri a fost realizat prin două emisiuni, cu valori nominale de 161 milioane de lei și 174 de milioane de lei. Băncile au transmis oferte mai mari decât sumele acceptate de stat, de 381 milioane lei și 418 milioane lei.

Pentru luna februarie 2026, Ministerul Finanțelor a anunțat că intenționează să se împrumute de la băncile comerciale cu 7,7 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga până la 15% prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Suma programată pentru februarie este cu 2,3 miliarde de lei mai mică decât cea din ianuarie 2026, când statul a planificat împrumuturi de 10 miliarde de lei.

Banii atrași de Ministerul Finanțelor sunt destinați refinanțării datoriei publice, rambursării anticipate a unor împrumuturi mai vechi și acoperirii deficitului bugetar.

