Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 335 de milioane de lei dintr-un foc, numai vineri

Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 335 de milioane de lei dintr-un foc, numai vineri

Bianca Dogaru
06 feb. 2026, 18:38, Actualitate
Guvernul Bolojan s-a împrumutat cu 335 de milioane de lei dintr-un foc, numai vineri

Guvernul condus de Ilie Bolojan a continuat împrumuturile de pe piața internă. Ministerul Finanțelor a atras, doar vineri, 335 de milioane de lei de la bănci, potrivit datelor publicate de BNR. 

Joi, statul a împrumutat peste 2,233 miliarde de lei prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Dobânzile acceptate au fost de 5,92% pe an pentru un dintre emisiuni și de 6,4% pentru cealaltă.

Împrumutul suplimentar de vineri a fost realizat prin două emisiuni, cu valori nominale de 161 milioane de lei și 174 de milioane de lei. Băncile au transmis oferte mai mari decât sumele acceptate de stat, de 381 milioane lei și 418 milioane lei.

Pentru luna februarie 2026, Ministerul Finanțelor a anunțat că intenționează să se împrumute de la băncile comerciale cu 7,7 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga până la 15% prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Suma programată pentru februarie este cu 2,3 miliarde de lei mai mică decât cea din ianuarie 2026, când statul a planificat împrumuturi de 10 miliarde de lei.

Banii atrași de Ministerul Finanțelor sunt destinați refinanțării datoriei publice, rambursării anticipate a unor împrumuturi mai vechi și acoperirii deficitului bugetar.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Michelle Menard, tânăra franțuzoaică adesea menționată în istoriile populare ale ojei moderne
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
18:40
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
CONTROVERSĂ Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
18:01
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
JUSTIȚIE Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
17:57
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
UTILE Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde
17:52
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde
INEDIT Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump
17:49
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump
ANUNȚ Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile
17:35
Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe