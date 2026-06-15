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Bolojan îl somează public pe Veștea să-și depună mandatul de premier. Apelul lui Bolojan s-a lovit de un refuz imediat. Vezi replicile dintre cei doi

Gilda Popa
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut precizări la finalul ședinței PNL de luni în care liberalii au votat, după o ședință furtunoasă care a durat peste 5 ore, ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. De asemenea, premierul desemnat este somat să își depună mandatul de premier desemnat până mâine la ora 10. Bolojan a făcut precizări la finalul ședinței.

În replică, Veștea a anunțat că va merge mai departe și că nu își va depune madatul de premier desemnat. Reacția vine imediat după ce PNL a votat să nu susțină un Guvern Veștea (PNL) în Parlament.

Bolojan: Să își depună mandatul până mâine, la ora 10.00

„A fost o ședință lungă în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a-i încredința domnului Adrian Veștea formarea unui guvern a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, prin nominalizarea unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea partidului, cât și din motive de principiu și de clarificare a poziționării în spectrul politic.

PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea să își depună mandatul până mâine, la ora 10.00”, a spus președintele PNL.

Replica lui Veștea: nu îmi depun mandatul de premier desemnat

La rândul său, Veștea a replicat imediat pe pagina de Facebook.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului.

Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.
Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie.
Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a transmis Adrian Veștea pe Facebook.

Liberalii care acceptă funcții în Guvernul Veștea, excluși din partid

„De asemenea, parlamentarii PNL au fost mandatați ca, la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul pentru învestirea guvernului în Parlamentul României, să adopte formula «prezent, nu votez». a adăugat liderul liberal. Totodată, cei care ar putea accepta funcții în cadrul unui asemenea guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai partidului”, a adăugat Bolojan.

Tot în Ședința de luni a  Biroului Politic Național (BPN) liberalii au decis că se impun consultări și vor transmite către președintele Nicușor Dan solicitarea să reia consultările cu partidele politice. Zilele următoare PNL va iniția discuții cu partenerii politici. Ședința, care a început la ora 17.00, s-a încheiat la ora 22:45.

„Considerăm că în perioada următoare se impun noi consultări, iar solicitarea PNL către președintele României este să reia dialogul cu partidele politice, astfel încât să se contureze o soluție pentru formarea unui guvern care să beneficieze de susținere, inclusiv în formula unui guvern minoritar, pe baza unui pact național care să răspundă situației politice, bugetare și economice actuale.

În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica toate aceste aspecte”, a sintetizat Bolojan deciziile luate luni, după o ședință de peste 5 ore.

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