Ilie Bolojan explică decizia PNL de a nu vota Guvernul Tomac: „Fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că PNL a luat decizia de nu vota Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac, care susține că va propune un cabinet guvernamental format din tehnocrați.

PNL a luat decizia să nu susțină învestirea Guvernului Tomac

„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a explicat Bolojan, după ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului.

El a subliniat că „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.

„Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.

Bolojan a mai spus că „este foarte probabil ca, în această situaţie, să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce iniţiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat şi care ne creează probleme legate de menţinerea angajamentelor noastre ca ţară în contextul deficitului mare pe care trebuie să îl reducem în continuare”.

„Din aceste motive care ţin de rezultatele şi de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susţinem învestirea lui”, a adăugat el.

„O formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere”

Liderul liberal a menționat că, „dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social-Democrat de răspunderea pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”.

Preşedintele PNL a declarat, după şedinţa partidului, că acum peste o lună de zile am avut o moţiune de cenzură iniţiată de PSD şi de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte.

„De atunci şi până la nominalizarea domnului Eugen Tomac, aşa cum ştiţi, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziţia de premier, dar nici Partidul Social-Democrat nu a venit cu o soluţie la criza politică şi guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situaţia dificilă în care am ajuns”, a mai spus el.

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