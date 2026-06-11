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PNL a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Eugen Tomac. Bolojan: „Tomac este un paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are”

Ruxandra Radulescu
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Conducerea Partidului Național Liberal se reuneşte joi, în şedinţă a Biroului Politic Naţional, începând cu ora 10.00, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. La discuţii participă parlamentarii, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

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UPDATE 12:40: Bolojan vorbit despre motivele pentru care PNL a respins Guvernul Tomac. 

„Suntem la finalul ședinței în BPN. Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de învestirea Guvernului Eugem Tomac, analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui Guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi „prezent”/ „nu votez”.

De ce am luat această decizie. Din moment ce avem un Guvern fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu va putea continua reformele necesare pentru România. Un Guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire. Un Guvern fără susținere politică și parlamentară e mai slab decât un Guvern minoritar”, a declarat Ilie Bolojan.

„Această propunere este un paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR care a dus la căderea Guvernului”, a mai adăugat Bolojan.

„Apreciez demersul dnlui. Nicușor Dan la responsabilitate, că a îndemnat partidele la calm, dar era mai bine dacă făcea acest apel și înainte de moțiune”, a mai adăugat Bolojan.

UPDATE: 12:30. Ședința PNL s-a terminat. Partidul a decis, în unanimitate, că nu va susține Guvernul Eugen Tomac. Liderul PNL, Ilie Bolojan, discută cu colegii de partid.

UPDATE: 12:10. Cătălin Predoiu a precizat în în ședința Partidului Național Liberal că, PSD din moment ce este un partid vechi, nu există pericolul să ia din electoratul Partidului Național Liberal, spre deosebire de partidele mai nou formate, cum ar fi AUR sau USR.

„Suntem într-o nouă etapă. Prima, cu moțiunea, în care PNL a fost victima. A doua este ca trebuie să ne pronunțăm pe mai departe. Cu toate supărările și emoțiile, eu avansez o observație, sper să nu scandalizez: PSD este un adversar politic tradițional, dar care nu ia voturi de la PNL.
Însă AUR, USR și un alt posibil partid de dreapta, ar lua voturi de la PNL”, a declarat Cătălin Predoiu.

UPDATE: 11:50 Ciprian Ciucu a declarat în cadrul ședinței PNL că partidele politice ar trebui să decidă asupra unei soluții, ci nu președintele Nicușor Dan, transmit surse politice.

„Vrem o soluție din Parlament, nu de la Cotroceni”, a afirmat Ciucu. 

De asemenea, acesta a declarat pe Facebook, că nu crede într-un Guvern tehnocrat.

„Apologia libertății
Soluția nu este discreditarea partidelor politice și înlocuirea lor cu tehnicieni.
Soluția este responsabilizarea partidelor, primenirea lor prin deschiderea către societate.
Ideea care se promovează constant în ultimul timp, cum că partidele nu mai pot guverna, este extrem de periculoasă.
Ferească Dumnezeu să vină iar ziua în care cei care vor guverna o vor face fără să se mai gândească că vor fi nevoiți să dea seama în fața electoratului, a oamenilor!
Nimeni nu ne poate spune pe cine să punem șef la partid, pe cine să susținem ministru sau în funcția de prim-ministru!
Putem accepta – in extremis – ideea că un guvern „tehnic”, un guvern care „nu este politic”. Dar Parlamenul NU poate fi apolitic! Parlamentul este politic și esența pluralismului și a democrației reprezentative!
Nu cred într-o soluție „tehnică”.
Problemele politice nu au soluțiile tehnice, ci doar soluții politice! Soluțiile politice trebuie date de Parlament sau de alegeri! Orice ale soluții nu au legitimitate politică!
Partidele trebuie să dea seama pentru cum guvernează, să dea ochii cu oamenii.
Articolul 8 al Constituției noastre consacră pluralismul ca o condiție și o garanție a democrației constituționale.
Președintele României este garantul Constituției, iar Constituția noastră instituie o democrație liberală și pluripartitismul”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

UPDATE 11:10. PNL nu va sprijini Guvernul Tomac, susțin surse politice Gândul. Parlamentarii și senatorii PNL vor să iasă din sala de plen, alături de USR și AUR, la momentul votului. Partidul Național Liberal ar fi decis în unanimitate să nu susțină Guvernul Tomac, mai precizează aceleași surse.

Alexandru Muraru a afirmat, în ședința PNL, ca președintele Nicușor Dan a dat dovadă de fascism, prin declarația sa de miercuri seară, întrucât ar invalida voința partidelor politice.

UPDATE: 10:10. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat că a apreciat declarația președintelui Nicușor Dan de miercuri seară, în care a transmis partidelor să comunice între ele, pentru a ajunge la un acord, în vederea învestirii noului Guvern. 

„E discursul unei președinte care înțelege exact situația în care se află în România și a fost una dintre poziționările foarte bune, din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut, după mult timp, președintele României.

Sper să continue aceeași în același ton și în continuare. Am ajuns azi dimineață la ora 4:00 de la Bruxelles. E îngrijorare la Bruxelles pentru că stăm extrem de prost la absorbția banilor din PNRR. Situația din punct de vedere al securității regionale este una care, în momentul ăsta, fără să creez panică, ne creează gânduri”, a declarat Rareș Bogdan.

„Este primul premier din ultimul an care înțelege parteneriatul cu Statele Unite”, a mai adăugat Rareș Bogdan.

UPDATE: 10:08. Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a venit la ședința PNL, în care se decide dacă liberalii îl vor vota pe Eugen Tomac.

UPDATE ora 10:07. Ciprian  Ciucu, edilul Capitalei și vicepreședintele PNL, a ajuns la Parlament și va lua parte la ședință.

UPDATE ora 10:05. La Parlament și-a făcut apariția și șeful Consiliului Județean Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu. Acesta a refuzat să discute cu jurnaliștii. PNL-istul este acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu pentru atribuirea unor lucrări de drum expres.

UPDATE ora 10:00. Ilie Bolojan, șeful liberalilor, a ajuns la Parlament, pentru ședința cu senatorii și deputații PNL, în cadrul căreia se va decide dacă PNL îl va susține pe Tomac în funcția de premier. 

Știre inițială:

Liderii PNL se vor întruni la ora 10:00, la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor. La ședință vor participa și deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN, potrivit unui anunț al partidului.

Conducerea PNL trebuie să decidă dacă va susţine sau nu la vot, în Parlament, guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

FOTO: Mediafax

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