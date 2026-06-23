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Bolojan propune un guvern minoritar PNL după respingerea Cabinetului Veștea în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”

Bolojan propune un guvern minoritar PNL după respingerea Cabinetului Veștea în Parlament:
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Premierul demis, Ilie Bolojan, propune un guvern minoritar PNL după ce Cabinetul Adrian Veștea a căzut, luni seară, la votul din Parlament.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.

Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.

Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Guvernul Adrian Veștea a fost respins, luni seară, în Parlament. Din 212 voturi exprimate, au fost 189 pentru și 23 împotrivă.

Pentru învestirea Executivului erau necesare 233 de voturi.

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