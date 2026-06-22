Guvernul Veștea a picat în Parlament cu 189 voturi pentru și 23 împotrivă. Era nevoie de 233 voturi pentru ca Guvernul Veștea să treacă!

Guvernul Adrian Veștea a picat în Parlament, după un maraton politic fără precedent, marcat de negocieri dure, alianțe greu de anticipat, revolte interne, amenințări cu excluderi și confruntări directe între lideri de partid. Din 212 voturi exprimate, au fost 189 pentru și 23 împotrivă.

Premierul desemnat nu a reușit să obțină majoritatea necesară, de 233 de voturi pentru, după o ultimă rundă de negocieri cu AUR, cu doar două ore înaintea votului de învestitură.

La votul de învestire în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților au fost inițial prezenți 358 de senatori și deputați din totalul de 464 de parlamentari.

Adrian Veștea și-a recunoscut înfrângerea după ce guvernul pe care l-a propus a picat în Parlament.

„Am tratat propunerea președintelui cu responsabilitate. Mai sunt 70 de zile până la închiderea jaloanelor PNRR. Aderarea la OCDE e importantă, la fel proiectul SAFE. Am considerat necesar să răspund la aceasta provocare de a forma Guvernul. din păcate nu s-a putut materializa”, spune premierul desemnat.

Însă parlamentarii AUR au ieșit din sală imediat după declarațiile liderilor Petrișor Peiu și George Simion, moment în care șansele Guvernului Veștea de a trece în urma votului de învestire au scăzut dramatic. La puțin timp după discursul lui Simion, Kelemen Hunor l-a felicitat pentru poziția sa și a anunțat că parlamentarii UDMR vor părăsi, de asemenea, sala. În jurul orei 22:40 a început procesul efectiv de votare, după ce liderii partidelor parlamentare au susținut discursurile.

Peiu: Nu cred că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației

Chiar înainte de vot, Petrișor Peiu (AUR), a declarat că „nu rezultă din acest program de guvernare că echipa propusă de Adrian Veștea a înțeles situația în care ne aflăm și riscul de stagflație. Ni se vinde povestea că trebuie să atragem cele 9 miliarde de euro din PNRR când nu avem șanse să atragem mai mult de 5 miliarde de euro. E o criză economică la care acest Guvern nu a găsit soluția”.

„A început un război în Iran. România a aflat cât de vulnerabilă este, pentru că atunci când dobânzile au depășit 7%, au început să tremure toți. Astăzi, statul român rezistă doar pentru că nu există o criză internațională majoră. În momentul în care aceasta va apărea, vom avea soarta Greciei. Cei care constituie acest guvern nu ne cer să îi votăm. Nu cred că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care ne aflăm. Continuă cu aceleași neadevăruri. Ni se vinde povestea că vor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR, când maximum posibil este 5 miliarde. Realitatea execuției bugetare ne arată că toate cheltuielile au scăzut.”, a transmis Peiu de la tribuna sălii Parlamentului.

Simion: Părăsim această sală sinonimă cu trădarea

La rândul său, George Simion a acuzat în plen că „de 35 de ani ați fost la conducere, iar trădarea a intrat în banal. Am ținut un discurs în care am recitat dintr-o poezie. De 35 de ani, trădarea a fost la ordinea zilei. Ni s-a promis prosperitate, iar România a ajuns pe ultimul loc. Ni s-au promis libertate și democrație, iar alegerile au fost anulate.”

Simion a adăugat că nu va obliga niciun coleg să voteze sau nu.

„Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a mai spus Simion.

Simion, a declarat luni seara, după discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea că formațiunea pe care o conduce va vota pentru învestirea Guvernului, doar dacă președintele Nicușor Dan va face clarificări privind poziția sa față de AUR. Șeful statului a spus în repetate rânduri că nu va fi de acord cu un Executiv format cu voturile AUR.

Hunor îl felicită pe Simion

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește despre „banalizarea răului” care începe cu un pas care trece peste valori, peste principii. „Asistăm la cea mai complexă bătălie pentru putere. Nu bătălie politică ci pentru putere”.

Hunor: „Dacă trece Guvernul Veștea va trece cu voturile AUR”. El adaugă că există „un singur om care a câștigat” – și îl indică pe George Simion. În același timp anunță că parlamentarii UDMR părăsesc sala.

Discursul lui Adrian Veștea: Trebuie să avem curajul să modernizăm statul

Adrian Veștea își susține discursul în fața parlamentarilor. Premierul desemnat cere votul pentru un proiect comun de dezvoltare. „Avem nevoie de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate”.

”Ştiu că acest Guvern e şi rezultatul unui compromis politic. Dar, într-o democraţie matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune — este dovada responsabilităţii. N-am căutat răspunsuri de partid. N-am căutat răspunsuri ideologice. Am căutat răspunsuri bune pentru această ţară. Nu diferenţele dintre noi ne-au adus împreună — ne-a adus obligaţia de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care îşi respectă cuvântul. Avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi uşoare, nu toate reformele vor fi populare — dar sunt convins că avem resursele, energia şi oamenii necesari pentru a reuşi”, a spus Adrian Veştea în plenul reunit al Parlamentului.

El a adăugat că vine din din administrația locală, unde a lucrat alături de primari și de comunități care se confruntă, zilnic, cu probleme concrete.

„Am învățat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte. Se vede în școala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care, în sfârșit, s-a asfaltat. Se vede în rețeaua de apă care ajunge într-un sat care a așteptat-o douăzeci de ani.

De aceea, acest Guvern va continua investițiile în comunitățile locale și în marile proiecte de infrastructură: autostrăzi, drumuri expres, rețele de apă și canalizare, infrastructură educațională și sanitară. Pentru că dezvoltarea nu se construiește doar la oraș — se construiește, comună cu comună, în toată țara.

În același timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. Mai puțină birocrație. Servicii publice mai eficiente. Digitalizare reală, nu de fațadă. Respect pentru banul public.

Vom începe cu seriozitate procesul de reformă administrativă, prin dialog cu autoritățile locale. Nu mai putem amâna deciziile dificile. Educația și sănătatea rămân priorități esențiale ale acestui mandat”, spune Veștea.

Referindu-se la situaţia internaţională dificilă, la războul din Ucraina, Veştea a adăugat că adevărata problemă a României este lipsa de încredere.

”Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internaţional mai instabil şi mai riscant decât am cunoscut multă vreme, dar dincolo de toate acestea cred că adevărata noastră problemă e alta: o criză de încredere”, a mai declarat Veştea.

Până în dimineața zilei de 23 iunie, cele mai multe calcule publice indicau că Guvernul Veștea nu dispune de cele 233 de voturi necesare învestirii, însă negocierile de ultim moment purtate inclusiv cu AUR ar fi putut schimba radical ecuația parlamentară. Discuțiile dintre Adrian Veștea și liderul AUR, George Simion, au durat mai bine de o oră și s-au încheiat cu puțin timp înainte ca Parlamentul să se reunească pentru acordarea votului de încredere.