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Bolojan și-a anunțat candidatura la șefia PNL, la congresul de duminică

Bolojan și-a anunțat candidatura la șefia PNL, la congresul de duminică
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Ilie Bolojan a anunțat, după ședința Consiliului Național, convocarea Congresului Extraordinar al PNL pentru duminică și modificarea statutului partidului, care introduce reguli noi pentru depunerea candidaturilor și organizarea conducerii.

PNL își schimbă modul de alegere a conducerii

Într-un mesaj postat pe Facebook, Bolojan a explicat că noile prevederi statutare au fost adoptate cu o majoritate de peste două treimi și vizează, în principal, reorganizarea modului în care sunt construite candidaturile la vârful partidului.

S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru”, a transmis liderul liberal.

Acesta a subliniat că noile reguli sunt gândite pentru a reduce conflictele interne și pentru a consolida responsabilitatea politică în interiorul formațiunii.

„Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a precizat Bolojan.

 Mesajul lui Bolojan despre direcția partidului și candidatură

Liderul PNL a insistat și pe ideea de deschidere și meritocrație în partid și administrație.

Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a mai transmis acesta.

Bolojan a adăugat că își va depune candidatura pentru conducerea partidului până mâine după-amiază, împreună cu echipa sa.

”Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe.
PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare.
Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”
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