Câciu îi face un „rechizitoriu” în 10 puncte lui Bolojan: „Să nu-i bănuiți de prostie! Nu! Este pură ticăloșie politică!”

Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu a făcut o trecere în revistă a activității lui Ilie Bolojan și a ”moștenirii” pe care acesta o lasă țării, înainte de a lăsa liber postul de premier al României.

Adrian Câciu a recapitulat ”dezastrul” lăsat de Ilie Bolojan

”Să recapitulam puțin ce a lăsat Bolojan

1. Criză economică profundă

2. Economia reală la pământ -falimente, concedieri masive

3. Cea mai mare inflatie din UE. Inflatia este de 4 ori mai mare decat media UE

4.Cea mai mare depreciere a puterii de cumparare a salariilor din ultimii 15 ani si cea mai dramatica scadere a puterii de cumparare din ultimii 25 de ani

5. Tensiuni sociale majore – toți bugetarii în strada

6. Medici, profesori, cercetatori umiliti

7. Zero politica externă – România nu contează pe plan extern.

8. Lovitura de credibilitate pentru armata româna – drona picată la Galati si scandal de coruptie

9. Mamă pentru multinationale, ciumă pentru capitalul romanesc si IMM uri

10. Tunuri, fraude, sinecuri, coruptie!”, au fost cele 10 puncte menționate de fostul ministru de Finanțe.

Adrian Câciu: ”Viitorul guvern pleacă de la aceasta moștenire și trebuie să vină cu alt model”

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură În finalul mesajului său, fostul ministru de Finanțe a menționat că timp de 4 săptămâni, adică de la momentul în caredepusă de AUR și PSD, românilor ”li se vând alte subiecte”, pentru a acoperi ”dezastrul” lăsat de Ilie Bolojan. Adrian Câciu a transmis că noua lege a salarizării a fost prost făcută și avansată de persoane și insitituții care ”nu au calitatea juridică de a negocia și propune proiecte de legi”.

”De 4 săptămani ni se vând alte subiecte pentru a „acoperi” dezastrul de mai sus!

Inclusiv acest subiect al legii salarizarii, prost făcute, avansat de persoane si institutii care nu au calitatea juridică de a negocia și propune proiecte de legi(un guvern demis nu poate iniția proiecte de legi).

Să nu-i bănuiți de prostie! Nu! Este pură ticălosie politică!

Persoane care nu au primit votul cetatenilor sau au fost demise de Parlament vor DISTRUGEREA DEMOCRAȚIEI și introducerea AUTOCRAȚIEI!

Viitorul guvern pleacă de la aceasta moștenire și trebuie să vină cu alt model.

Altfel, ajungem iar la comunism, dar în loc de Ceausescu și nomenclatura PCR îl vom avea pe Bolojan și „gașca” de la Bihor!”, a mai punctat Adrian Câciu.