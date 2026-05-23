După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”

Fostul ministru PSD, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan, pe care îl acuză că a distrus economic județul Bihor. Câciu a comparat cifrele din Dolj cu cele din Bihor și susține că în timp ce Doljul are fabrici pe plus și vinde mult la export, Bihorul lui Bolojan are pierderi mari. Fostul ministru l-a numit pe premierul demis „erou de plastilină”, „Ilie Sărăcie” și „zombie politic”.

Câciu a explicat pe pagina sa de Facebook că echipa PSD din Dolj are rezultate excelente, iar județul ocupă primul loc la atragerea de bani europeni.

„În condițiile în care, la nivel național, avem deficit comercial, iată că, la nivelul județului Dolj, înregistrăm excedent comercial pe baza exporturilor (evident, exporturile sunt legate de producția industrială). Vedem excedent pe tot anul 2025 și iată și în anul 2026 (și se va menține). Aș adăuga și faptul că județul Dolj a fost pe locul 1 la absorbția de fonduri europene și este pe locul 1 la proiecte în implementare din fonduri europene!”

Doljul are industrie pe val, în timp ce Bihorul lui Bolojan adună doar pierderi

În schimb, fostul ministru spune că în Bihor, sub conducerea lui Bolojan, economia a scăzut, iar oamenii au salarii mici.

„Dar, hai să vedem cum se prezintă și Bihorul ‘eroului’ de plastilină, aka Bolojan zis si Ilie Săracie: Productie industrială în scădere, deficit comercial, venituri salariale mai mici decât în Dolj! Dacă ți se scot perfuziile de la București, rămâi ceea ce ești: un zombie politic și administrativ!”

Marile proiecte din Craiova, folosite ca model de succes în fața Guvernului

Pe lista realizărilor din Dolj, Câciu a lăudat drumul expres Craiova-Pitești, noul aeroport din Craiova și spitalul regional. Acesta i-a atacat și pe politicienii din PNL și USR, pe care îi acuză că se laudă cu munca altora.

„Am văzut, recent, la câștigarea campionatului de către Universitatea cum se trăgeau în poze după ce, jumătate de an, înjuraseră și echipa și primăria că de ce se fac investiții în stadion. Când se face ceva, sunt primii la poze, de parcă ar fi făcut ei!”

Și Grindeanu l-a numit pe Bolojan „zombie politic”

Adrian Câciu nu e singurul care s-a folosit de apelativul „zombie politic” pentru a-l descrie pe Bolojan. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus despre premierul demis că e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de funcţie.

„Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a spus Sorin Grindeanu.

