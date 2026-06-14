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Călin Georgescu, mesaj cu tâlc în duminica rocadei la Cotroceni: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață

Călin Georgescu, mesaj cu tâlc în duminica rocadei la Cotroceni: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață
Călin Georgescu
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Călin Georgescu a publicat un mesaj creștin în plină luptă politică, chiar în duminica rocadei de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, fostul candidat la alegerile prezidențiale a subliniat că „putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață” și a făcut apel la credință, rădăcini și responsabilitate.

„Dragii mei, Duminica Sfinților Români este, în fiecare an, o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini. Sfinții Români sunt modele și rugători prin care neamul românesc a rodit și a rămas viu.

Unii sunt cunoscuți. Pe alții nu îi știe nimeni decât Dumnezeu. Au fost oameni simpli: bunici, părinți, preoți, dascăli, soldați, țărani. Oameni care au trecut prin încercări, lacrimi și suferință fără să se lase biruiți de frică, nepăsare sau comoditate, fără să își piardă sufletul.

Au trăit frumos și au transmis copiilor credința, iubirea de Biserică, de țară și de neamul din care facem parte. Credința poporului nostru a trecut din om în om, din casă în casă, din rugăciune în rugăciune, din candelă aprinsă în candelă aprinsă, prin oameni sfinți care au știut să sufere fără să urască, să creadă fără să se laude pe sine, să se jertfească fără să ceară apreciere și să iubească fără să aștepte ceva în schimb.

De aceea, când îi cinstim pe Sfinții Români, rodul cel bun al rădăcinilor noastre sănătoase, auzim chemarea lor pentru timpul prezent: putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață. Cel mai frumos prinos pe care îl putem aduce lor este să ne schimbăm viața, urmându-le exemplul și fiind responsabili la ce ducem mai departe și la ce așezăm în sufletele copiilor noștri”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

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