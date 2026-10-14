Deputatul AUR Călin Matieș a criticat, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, situația antreprenorilor români care au executat lucrări pentru primării și pentru Ministerul Dezvoltării, dar nu și-au primit banii de luni de zile. Deputatul a acuzat statul că își obligă partenerii să își achite taxele și să își plătească angajații, fără să își respecte, la rândul său, obligațiile financiare.

Intervenția vine într-un context în care măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au majorat povara asupra mediului privat. Cota standard de TVA a crescut la 21%, iar accizele și impozitele au fost, de asemenea, majorate. Pentru antreprenorii care au facturi restante de încasat de la instituțiile publice, presiunea este cu atât mai mare: trebuie să achite obligațiile fiscale și salariile, chiar dacă banii pentru lucrările deja executate nu au intrat în conturi.

Antreprenorii plătesc TVA, dar așteaptă luni întregi banii de la stat

În discursul susținut în plen, Călin Matieș a descris situația firmelor care au lucrat pentru autoritățile locale și pentru Ministerul Dezvoltării, dar care așteaptă de șase luni sau chiar de un an plata facturilor.

„Ei au plătit salarii, ei au plătit muncitorii, au plătit și TVA-ul la stat, dar n-au bani”, a afirmat deputatul.

Problema semnalată este una concretă: obligațiile fiscale ale firmelor nu dispar atunci când statul întârzie să achite facturile. Antreprenorii trebuie să asigure salariile, să își plătească furnizorii și să își respecte obligațiile către buget, în timp ce lipsa încasărilor le poate bloca activitatea și le poate pune în pericol capacitatea de a continua lucrările.

În aceste condiții, majorarea taxelor și impozitelor, combinată cu întârzierile la plată din partea instituțiilor publice, amplifică presiunea asupra capitalului de lucru al firmelor românești.

Matieș denunță afirmațiile unui reprezentant al USR

Deputatul a criticat și argumentul potrivit căruia firmele ar fi trebuit să își asume riscurile atunci când au încheiat contracte cu instituțiile publice.

Matieș a relatat că un reprezentant al USR a susținut într-o intervenție televizată că societățile respective și-au asumat situația prin semnarea contractelor. Deputatul a respins această justificare și afirmă că statul nu trebuie să fie un partener contractual care își lasă colaboratorii să suporte singuri consecințele întârzierilor.

Dar un domn de la USR spunea la televizor: «Nu e o problemă, pentru că societățile astea și-au asumat atunci când au semnat cu statul.» Adică, ca și cum statul de mult este tâlhar. De mult îi păcălește”, a declarat acesta.

Apel pentru deblocarea programelor Anghel Saligny și PNRR

Călin Matieș a cerut deblocarea lucrărilor derulate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și plata sumelor restante către firme.

„Nu trebuie să fie așa, pentru că antreprenorul român ne plătește nouă salariile și plătește multe, multe altele în bugetul României. De aceea, aceste programe, Anghel Saligny și PNRR, trebuie lucrările blocate? Plătiți oamenii, plătiți antreprenorii, pentru că, orizontal, vom reporni economia românească. Mulțumesc!”, a transmis deputatul în plenul Camerei Deputaților.

Mesajul său pune în discuție efectele întârzierilor la plată dincolo de situația individuală a fiecărei companii. Atunci când o firmă nu își încasează facturile, poate ajunge să amâne plățile către furnizori, să reducă activitatea sau să renunțe la noi contracte. Efectele se pot transmite astfel către alte societăți și angajați, afectând lanțurile economice locale.

În timp ce Guvernul Bolojan a majorat taxele suportate de mediul privat, plata la timp a obligațiilor statului rămâne esențială pentru ca firmele să își poată continua activitatea. Solicitarea formulată de Călin Matieș este ca autoritățile să achite lucrările executate și să permită reluarea investițiilor, în loc să lase antreprenorii să finanțeze din propriile resurse întârzierile administrației publice.