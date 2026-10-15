Care este calendarul învestirii Guvernului Niculescu și când se dă votul decisiv în Parlament

Pocedura de învestire a Guvernului Luca Niculescu continuă săptămâna viitoare, pe 19 și 20 octombrie, cu audierea miniștrilor propuși în noul Cabinet și votul de învestitură. Gândul a intrat în posesia documentelor ce includ atât programul audierilor pentru cei propuși să preia portofoliile din noul Cabinet, cât și detalii privind desfășurarea votului de învestitură în plenul Parlamentului.

Prima zi de audieri a miniștrilor Luni – 19 octombrie, ora 12:00

Audierile miniștrilor pentru Cabinetul Luca Niculescu se desfășoară pe parcursul a două zile luni și marți. Audierile încep la ora 12:00, cu audierea lui Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii și continuă până la ora 20:00.

A doua zi de audieri. Marți – 20 octombrie, ora 9:00

Interviurile candidaților continuă marți, la ora 9:00 cu audierea social-democratului, Radu Marinescu, propus pentru revenirea în fruntea Ministerului de Justiție, funcție ocupată și în Guvernul Bolojan.

Gândul vă prezintă, în continuare, listele complete cu programul celor două zile de audieri a miniștrilor din Executivul lui Luca Niculescu.

Votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu – marți – 20 octombrie

Marți, după audierile miniștrilor, care se încheie la ora 12:00, urmează votul de învestitură a Guvernului Niculescu în plenul Parlamentului. Potrivit documentelor obținute de Gândul, premierul desemnat va avea 30 de minute la dispoziție, pentru a trece în revistă obiectivele programului de guvernare și a-i convinge pe cei prezenți să-l voteze.

Luca Niculescu și-a depus programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției.

În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.