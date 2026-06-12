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Cât plătește fundația lui Adrian Năstase pentru vila de pe Kiseleff primită de la stat. PNL ocupă cel mai mare teren al RA-APPS dintre toate partidele

Ruxandra Radulescu
Cât plătește fundația lui Adrian Năstase pentru vila de pe Kiseleff primită de la stat. PNL ocupă cel mai mare teren al RA-APPS dintre toate partidele
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Fundația Europeană Titulescu, condusă de fostul premier Adrian Năstase, își desfășoară activitatea într-o vilă-monument situată pe Șoseaua Kiseleff, una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei. Valoarea de piață a imobilului este estimată ca fiind între 3.500 și 5.500 de euro pe metrul pătrat util. Cu toate acestea, potrivit datelor RA-APPS, fundația plătește mult mai puțin.

Fundația a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, în perioada în care Adrian Năstase era prim-ministru, iar ulterior a primit din partea statului imobilul cu o suprafață de 729 de metri pătrați.

Clădirea istorică, cunoscută drept Casa Titulescu, a fost restaurată și reabilitată, iar valoarea sa de piață este estimată între 3.500 și 5.500 de euro pe metrul pătrat util. Cu toate acestea, potrivit datelor RA-APPS, fundația plătește lunar aproximativ 7.600 de lei.

Ce spune Adrian Năstase despre modul în care fundația lui a ajuns să ocupe vila din Kiseleff

Potrivit lui Adrian Năstase, după ce fundația a primit statutul de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. Fostul oficial a mai precizat, într-o intervenție la Digi24, că această clădire a fost anterior casa lui Nicolae Titulescu și a fost alocată de Guvern Fundației Europene Titulescu, odată cu acordarea statutului de utilitate publică.

Acesta adaugă că, în baza acestei decizii, imobilul a fost concesionat fundației pe o perioadă de 49 de ani.

Năstase mai arată că ministrul de Externe și președintele Academiei sunt membri de drept în Consiliul FET și că activitatea fundației, încă din 1991, poate fi consultată pe site-ul acesteia.

El precizează și faptul că detalii suplimentare pot fi solicitate celor 23 de miniștri de Externe care au făcut parte, de-a lungul timpului, din consiliul fundației.

Ce chirie plătește PNL pentru terenul cu vilă de peste două hectare de la RA-APPS

Mai multe fundații și partide politice funcționează în clădiri de patrimoniu și pe terenuri aflate în zone exclusiviste ale Bucureștiului, pentru care plătesc chirii mult sub nivelul pieței.

Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice pe un teren de la stat al RA-APPS. În Aleea Modrogan, liberalii folosesc un teren de peste două hectare și plătesc o chirie de aproximativ 1.006 euro pe lună, echivalentul a circa 0,05 euro pe metrul pătrat.

Cele mai mari chirii plătite de persoane fizice care locuiesc în vile RA-APPS sunt în jurul valorii de 2.500 de euro pe lună, în vile aflate în cea mai râvnită zonă a Capitalei. Este vorba de mai multe apartamente situate pe Șoseaua Pavel Kiseleff, foarte aproape de Arcul de Triumf. De asemenea, lângă Arc se află și una dintre intrările în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău).

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