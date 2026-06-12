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Cum arată vilele RA-APPS pentru care se plătesc cele mai mari chirii. Locuințele se află la doi pași de Arcul de Triumf, în zona zero a Bucureștiului

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Cele mai mari chirii plătite de persoane fizice care locuiesc în vile RA-APPS sunt în jurul valorii de 2.500 de euro pe lună, în vile aflate în cea mai râvnită zonă a Capitalei. Este vorba de mai multe apartamente situate pe Șoseaua Pavel Kiseleff, foarte aproape de Arcul de Triumf. De asemenea, lângă Arc se află și una dintre intrările în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău).

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De afară, blocurile în care se află cele mai scumpe apartamente cu chirie din proprietatea statului nu arată spectaculos. Imobilele sunt construite încă de pe vremea comunismului însă locațiile sunt de lux, iar spațiile din interior sunt foarte generoase.

Cele patru apartamente au între 123 și 218 metri pătrați, iar chiria pe lună pentru fiecare locuință este de până la 2.675 de euro.

Cele mai scumpe locuințe RA-APPS, la doi pași de Herăstrău

Pe lângă faptul că sunt extrem de aproape de intrarea în Herăstrău, proprietățile statului beneficiază de foarte mult spațiu verde, dar și de parcări private. Pentru fiecare loc de parcare se plătește suma de 86 de euro pe lună.

Guvernul României, prin Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a publicat, miercuri, lista cu chiriașii regiei.

Potrivit deciziei, RA-APPS trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei.

PNL plăteşte o chirie de 0,05 euro/mp, în buricul târgului bucureştean

În documentele publicate de regie se regăsesc, pe lângă chiriile pentru persoanele publice, și cele pe care asociaţiile, fundaţiile, partidele politice şi firmele le plătesc statului român.

De exemplu, PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS.

La rândul ei, Uniunea Salvaţi România plătește statului român pentru sediul de partid din Şoseaua Kiseleff 204,09 euro, în timp ce partidul condus până mai ieri de premierul desemnat Eugen Tomac, PMP, achită 2.803,47 euro.

Pe de altă parte, au ieșit la iveală noi spații din proprietatea statului român care sunt ocupate de societatea Humanitas, deținută de filozoful Gabriel Liiceanu.

Este vorba de trei contracte pentru trei spații în Casa Presei din nordul Bucureștiului, dar și de mai multe locuri de parcare – toate aceste locații fiind în administrarea RA-APPS (Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat).

Firmele deținute de scriitor plătesc aproximativ 6 euro pe metru pătrat pe lună pentru spațiile din Casa Presei. În medie, un spațiu comercial în zona de nord a Bucureștiului se închiriază cu sume chiar și de trei ori mai mari.

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