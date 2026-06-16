Cataramă face radiografia la zi a PNL: Cum poate fi prezentată guvernarea Bolojan drept una reformatoare și de succes?

Omul de afaceri Viorel Cataramă a făcut radiografia la zi a situației interne a PNL. El consideră că politica românească este marcată de două confruntări importante. Și anume, rivalitatea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și disputa internă din PNL dintre curentul conservator și cel progresist.

„Situația la zi în Partidul Naţional Liberal. Citesc cu mare atenție luările de poziție ale susținătorilor lui Ilie Bolojan din interiorul PNL. Colegii mei vorbesc despre normalitate, despre Constituție și legile țării, despre trădare și intervenții brutale în viața partidului. Pot înțelege aceste preocupări”, a notat Viorel Cataramă pe Facebook. Însă, omul de afaceri susține că nu înțelege anumite aspecte, pe care le-a detaliat în continuare, în mesaj.

Punctele „atacate” de Viorel Cataramă

Primul punct este legat de o discrepanță între imaginea publică promovată online și situația reală a populației. Omul de afaceri amintește de anumite aspecte economice și sociale care influențează traiul zilnic. Apoi, el întreabă cum poate fi „prezentată guvernarea Bolojan drept una reformatoare și de succes”, în condițiile în care o parte dintre măsuri au condus în punctul actual. De asemenea, întreabă cum poate ca PSD să fie singurul partid tras la răspundere pentru situația actuală din țară. El mai susține că s-a ajuns în faza finală a două confruntări politice.

„1. Cum poate fi confundată o realitate virtuală, construită cu sume uriașe de bani prin boți, troli și influenceri obedienți, cu realitatea de zi cu zi, în care: – nivelul de trai s-a deteriorat;

– inflația a explodat;

– datoria publică a crescut alarmant;

– țara este marcată de greve și proteste;

– clasa de mijloc și IMM-urile au fost lovite puternic. 2. Cum poate fi prezentată guvernarea Bolojan drept una reformatoare și de succes, când multe dintre măsurile adoptate au contribuit direct la situația actuală? 3. Cum poate fi considerată creșterea fiscalității o măsură de dreapta, când toate teoriile economice o definesc drept o măsură de stânga? 4. Cum poate fi făcut responsabil exclusiv PSD pentru situația actuală, când România a fost guvernată ani la rând de coaliții PNL–PSD? 5. Ilie Bolojan – nu PNL – a fost demis de Parlament ca urmare a unor măsuri considerate greșite, multe dintre ele adoptate împotriva voinței partenerilor de coaliție. De ce este condiționată participarea PNL la guvernare de menținerea sa în funcția de prim-ministru? Menirea unui partid este să guverneze atunci când poate, nu să stea în opoziție. Pentru asta l-au votat cetățenii. Realitatea este simplă: am ajuns în faza finală a două confruntări politice:

– confruntarea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan;

– confruntarea din interiorul PNL dintre aripa conservatoare și aripa progresistă”, a scris Viorel Cataramă.

„Guvernul Adrian Ioan Veştea va trece, inclusiv cu votul multor parlamentari liberali”

El a mai susținut că „nu pot exista doar câștigători”, ci și „învinși”.

„Important este însă ca România să câștige și să se impună acele forțe care pot readuce stabilitatea, echilibrul și dezvoltarea.

Iar astăzi se pare că aceștia sunt președintele Nicușor Dan și conservatorii liberali.

Guvernul Adrian Ioan Veştea va trece, inclusiv cu votul multor parlamentari liberali. Iar în partid, progresiștii vor face un pas în spate. Nu este nicio nenorocire, doar suntem încă în democrație, nu?”, a mai notat omul de afaceri.

Sursă foto: Mediafax Foto