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Viorel Cataramă critică ultimatumul dat lui Veștea de PNL: „Acțiunea grupului condus de Ilie Bolojan este contrară interesului național”

Viorel Cataramă critică ultimatumul dat lui Veștea de PNL:
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Omul de afaceri Viorel Cataramă a analizat tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal și îl critică pe Ilie Bolojan, atât pentru amenințările cu excluderea adresate parlamentarilor PNL, în cazul în care votează guvernul Veștea, cât și pentru ultimatumul dat premierului desemnat.

Viorel Cataramă susține, într-o postare pe Facebook, că solicitarea adresată de PNL lui Adrian Veștea de a renunța la mandat este un demers legitim din punct de vedere politic, dar subliniază că amenințarea cu sancțiuni în cazul refuzului depășește cadrul unei dezbateri politice normale.

„Adrian Ioan Veştea a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul guvern. Numeroși specialiști au apreciat această decizie ca fiind constituțională și profund necesară. În contextul dificil prin care trece România, țara are nevoie de un guvern stabil și funcțional, capabil să își exercite atribuțiile constituționale și să răspundă provocărilor actuale.

Solicitarea adresată de Partidul Naţional Liberal lui Adrian-Ioan Veștea de a renunța la mandat este, în sine, un demers legitim din punct de vedere politic. Însă amenințarea cu sancțiuni în cazul refuzului depășește cadrul unei dezbateri politice normale. Aceste amenințări trebuie analizate prin prisma dispozițiilor legale aplicabile”, a scris Viorel Cataramă. 

Cataramă critică acțiunile lui Ilie Bolojan

Viorel Cataramă l-a criticat pe șeful PNL, Ilie Bolojan, și a explicat că amenințările cu excluderea parlamentarilor din partid nu este o gândire liberală.

„De asemenea, aceleași presiuni și amenințări au fost îndreptate și împotriva parlamentarilor liberali care ar vota viitorul guvern Veștea. Astfel de practici sunt incompatibile cu exercitarea liberă a mandatului parlamentar și cu principiile statului de drept”.

Omul de afaceri consideră că acțiunile PNL sunt contrare interesului național deoarece urmăresc blocarea constituirii unui guvern stabil și menținerea privilegiilor grupului. Viorel Cataramă a solicitat instituțiilor competente să verifice faptele și să aplice legea în cazul existenței unor încălcări.

„Consider că acțiunea grupului condus de Ilie Bolojan este contrară interesului național, întrucât urmărește:

  • blocarea constituirii unui guvern stabil într-un moment în care România are nevoie de stabilitate politică și instituțională;
  • menținerea privilegiilor grupului prin perpetuarea stării de interimat și a influenței politice asociate acesteia.

Solicit instituțiilor competente să verifice de urgență aceste fapte și să aplice legea în măsura în care vor constata existența unor încălcări ale acesteia”.

Bolojan l-a somat public pe Veștea să-și depună mandatul de premier

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut precizări la finalul ședinței PNL de luni în care liberalii au votat ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. De asemenea, premierul desemnat este somat să își depună mandatul de premier desemnat până astăzi la ora 10.

„A fost o ședință lungă în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a-i încredința domnului Adrian Veștea formarea unui guvern a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, prin nominalizarea unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea partidului, cât și din motive de principiu și de clarificare a poziționării în spectrul politic.

PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea să își depună mandatul până mâine, la ora 10.00”, a spus președintele PNL.

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