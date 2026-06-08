Ce a dezvăluit Eugen Tomac despre relația cu Nicușor Dan. De câți ani se cunosc președintele și premierul desemnat

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat la Antena3 CNN că a vorbit cu Nicușor Dan, după această primă rundă maraton de consultări cu liderii i PNL, USR și PSD. Legat de relația cu președintele, el a dezvăluit că „ne cunoaștem de 25 de ani”.

Dezvăluirile vin după seria consultărilor cu reprezentanții partidelor politice pentru a obține susținerea necesară învestirii guvernul său tehnocrat.

Schimb de opinii cu Nicușor Dan

Eugen Tomac are doar 10 zile la dispoziție pentru a strânge majoritatea necesară în Parlament, cele 233 de voturi, iar următoarele zile sunt decisive pentru viitorul Executiv.

„Am avut o zi plină de discuții cu partidele politice, pro-occidentale, le-am prezentat obiectivele pe care le propun. Eu cred că e un moment extrem de important, trebuie să dăm dovadă de maturitate, de responsabilitate, românii asta așteaptă. Așteaptă decizii îndrăznețe din partea clasei politice și e și rolul meu să ofer răspunsuri la toate întrebările și să încerc să găsesc compromisul necesar din partea tuturor actorilor politice.

Am avut un scurt schimb de opinii (cu Nicușor Dan n.r) cu privire la întâlnirile pe care le-am avut, evident. Mi se pare absolut firesc să păstrăm acest contact permanent, pe mine mă onorează această încredere uriașă cu care m-a învestit domnul Președinte. Înțeleg momentul prin care trecem și sunt pregătit să fac față pașilor pe care urmează să îi parcurg”, a spus Tomac.

Tomac mizează pe discuțiile de marți să formeze o majoritate

Tomac a susținut că România, în momentul de față, „are nevoie de un guvern”.

„Eu sper, ca inclusiv în discuțiile de mâine, să reușesc să conving o majoritate să îmi acorde încrederea mie și cabinetului pe care îl voi prezenta. Lucrurile trebuie privite cu realism.

Mă bazez pe partidele care și-au asumat că își doresc ca România să meargă înainte, să nu rămână o țară izolată, subfinanțată și fără perspectivă”, a spus Tomac la Antena 3 CNN.

Premierul desemnat adaugă că speră să găsească înțelegere dincolo de disputa politică pentru că „avem niște termene care ne presează”. A precizat că va discuta cu fiecare parlamentar dispus să susțină „obiectivele pe care le promovează”. Eugen Tomac a spus că a dormit „3-4 ore pe noapte” de la momentul în care a fost nominalizat pentru funcția de premier de către Președintele Nicușor Dan.