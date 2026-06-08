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Eugen Tomac, premierul desemnat, după consultările cu PSD: Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat Eugen Tomac a început luni seria consultărilor cu partidele politice pentru a obține susținerea necesară învestirii guvernul său tehnocrat. Cu doar zece zile la dispoziție pentru a strânge majoritatea necesară în Parlament, următoarele zile se anunță decisive pentru viitorul Executiv.

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UPDATE: 19:07: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat după discuțiile cu Eugen Tomac, că PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac.

„Să scadă TVA la alimentele de bază și la medicamente până la 9%. Să scadă taxele pe muncă măcar la salariile mici. Dacă soluția e să continuăm modelul falimentar Bolojan, PSD nu poate fi parte din acest proiecte”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a subliniat că viitorul guvern trebuie „să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate”. Președintele social-democraților a spus că PSD nu va vota taxe noi, tăieri de salarii sau măsuri care lovesc în pensionari  sau economia românească.

„Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească”, a mai declarat liderul PSD.

UPDATE 18:40: Eugen Tomac a ieșit de la dsicuțiile cu liderii PSD, care au durat aproximativ o oră și jumătate. Premierul desemnat nu a spus dacă a obținut sau nu sprijinul social-democraților și a transmis că a discutat despre măsurile de relansare economică. 

„Am discutat despre nevoia de a fi atenți în ceea ce privește procesul de relansare economică și grijile pe care le au românii cu oprivire la taxe și impozite. Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi foarte atent și prudent ca românii să nu mai simtă presiunea economică.

Îmi doresc ca în acest moment, tensionat pentru societate, să rămânem echilibrați și deschiși către soluții. România are nevoie de un Guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, o direcție pro-occidentală. Mizez pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și sper ca decizia pe care domniile lor o vor lua să fie în acord cu obiectivele pe care ni le-am asumat”, a declarat Eugen Tomac.

UPDATE 17:00: Premierul desemnat, Eugen Tomac, a ajuns la sediul PSD. 

UPDATE 16:05: Liderul USR, Dominic Ftiz, a făcut la rândul său declarații după discuțiile cu Eugen Tomac.

„I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp, asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului, vom avea un vot în Comitetul politic al partidului, comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu, între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară guvernamentală cu PSD”, a declarat Dominic Frtiz.

UPDATE 15:20: Eugen Tomac s-a declarat încrezător, în urma discuțiilor cu USR și a precizat că dorește să continue colaborarea cu formațiunea condusă de Fritz. 

„Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a-și exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Eu plec de aici încrezător pentru că sunt oameni politici maturi cu destul de multă experiență și care prețuiesc această țară. Îmi doresc să colaborez la fel de strâns cum am colaborat ca și până acum cu USR. Eu merg până la capăt „, a afirmat Eugen Tomac.

UPDATE 14:00: Radu Miruță a declarat, înaintea consultărilor dintre USR și Eugen Tomac, că partidul se aliniază cu PNL, în ceea ce privește decizia finală asupra premierului desemnat.

„Deocamdată ascultăm care este propunerea domnului Tomac, să vedem cum ceea ce propune domnul Tomac se suprapune cu analiza pe care noi o avem la USR, pe care am comunicat-o în spațiul public. Urmează ca și noi să avem o discuție cu colegii din județe, care sunt elementul nostru de bază în această situație politică.

Așteptăm să vedem, cu experiența din Guvern, cu problemele pe care le-am văzut în Guvern, cam care sunt propunerile domnului Tomac, abordând aceste probleme fără de care România va avea mai mult de suferit.

Decizia luată este de a ne coordona cu PNL. Noi n-am apucat să ne întâlnim cu domnul Tomac. Nu știu care este viziunea domnului Tomac. Domnul premier Bolojan probabil că a declarat asta după ce a discutat cu domnul Tomac. Haideți să vedem și noi cum arată discuția la USR cu domnul Tomac.”, a declarat Miruță.

Totodată, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a reiterat afirmațiile premierului demis Ilie Bolojan, și anume, că un guvern tehnocrat nu ar putea livra reformele de care ar avea nevoie România.

„De asta suntem aici să discutăm, dar asta nu înseamnă, automat, că trebuie să să negăm o realitate…Din punctul meu de vedere, o propunere de Guvern tehnocrat în momentul de față nu este o propunere care cu adevărat să poată să livreze reformele de care România are nevoie.

Am livrat reforme la Ministerul Mediului și vă spun foarte clar că fără sprijinul politic al partidului care mă reprezintă, nu aș fi putut să livrez nici măcar jumătate din reformele pe care le am”, a declarat Diana Buzoianu.

UPDATE 13:45: Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că miercuri cel târziu va finaliza propunerile de miniștri și a reiterat faptul că vrea să se prezinte în Parlament cu un Guvern ‘tehnic’.

„În ultimele trei zile am avut zeci de întâlniri cu foarte multe persoane, încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un Guvern de profesioniști, un Guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante.

Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit.

Și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene, ci este vital să ne punem ordine în bugetul național, astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii. De aceea, lista (de miniștri) nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: îmi doresc ca pe fiecare minister să am cel puțin două – trei propuneri, iar decizia, în ceea ce privește ministrul, să fie decizia mea”, a declarat Eugen Tomac.

UPDATE 12:45: Premierul demis Ilie Bolojan a făcut la rândul său declarații după discuțiile cu Eugen Tomac la sediul PNL. 

„Am avut o întâlnire cu premierul desemnat cu Eugen Tomac în care am discutat despre formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră. Un Guvern care nu se bazează pe un o susținere politică explicită nu reprezintă o soluție pentru România, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România. 

Am discutat despre absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din PNRR, pentru asta e nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021. Este vorba de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. Am discutat despre deficite, reducerea cheltuielilor statului a unei guvernări eficiente și de buna funcționare a economiei. La ora 15:00 vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare. Miercuri sau joi vom convoca BPN vis-a-vis de poziționarea PNL.

UPDATE: 12:30: Din delegația USR care se va întâlni cu premierul desemnat Eugen Tomac fac parte:

– președintele USR, Dominic Fritz
– ministra Mediului, Diana Buzoianu
– ministrul Apărării, vicepremier Radu Miruță
– lidera deputaților USR, Diana Stoica
– liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș
– deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Biroului Național al partidului

UPDATE 12:20: Eugen Tomac a făcut declarații de presă după consultările de la sediul PNL cu Ilie Bolojan. 

„Am avut o întâlnire cu conducerea PNL mi-am prezentat obiectivele. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe: PNRR-ul, jaloanele și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să primească banii de la UE. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie.

Trebuie să fim pregătiți să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația de transmite un semnal de responsabilitate de a pregăti, în termenii prevăzuți de lege, viitorul buget. Îmi pun mari speranțe în colegii din PNL pentru a-mi da un vot de încredere.

Bolojan a început o serie de reforme importante și ele trebuie continuate și sunt pregătit să duc mai departe acest drum pe care România merge în momentul de față”, a declarat Eugen Tomac.

„Sunt pregătit să merg înainte cu un Guvern tehnic”, a adăugat Tomac.
„Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul său de vedere cu privire la situația prin care trece țara și cu multe puncte de vedere sunt de acord”, a mai precizat Eugen Tomac.

„Un Guvern tehnic, nu unul politic, adică miniștrii fără carnet de partid”, a subliniat acesta, în încheiere.

UPDATE 11:15: Eugen Tomac a ajuns la sediul PNL, unde va discuta cu premierul demis Ilie Bolojan.

La întâlnirea de la PNL participă și secretarul general al partidului, Dan Motreanu, precum și lideri de la Cameră și Senat.

UPDATE 11:00: Liderul senatorilor social-democrați a declarat că PSD nu va vota Guvernul Tomac, dacă nu va îndeplini anumite condiții.

„Dacă Eugen Tomac are de gând să mai crească taxe, nu va beneficia de sprijinul PSD. Dacă va favoriza multinaționalele, nu va beneficia de sprijinul PSD (…). Trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază”, a declarat senatorul la RFI.

„În primul rând, (n.r. PSD) așteaptă să vadă echipa guvernamentală propusă, pentru că de la bun început să vă spun că noi nu putem accepta orice nume în Guvernul Tomac”, a mai adăugat Daniel Zamfir.

„Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la sprijinirea IMM-urilor românești și va avea favorizarea multinaționalelor, nu va beneficia de sprijinul PSD”.

„Dacă Eugen Tomac nu va avea în programul de guvernare măsuri cu privire la protejarea persoanelor cu venituri mici și medii, nu va avea sprijinul PSD”.

„Cred că Eugen Tomac va trebui să vină cu niște măsuri clare, care să îndrepte din erorile făcute de Guvernul Bolojan și aici mă refer la acea corecție cu privire la CASS-ul pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități”.

„Trebuie să vină cu o reducere a cotei de TVA la medicamente și alimente de bază (…). O reechilibrare și o altă viziune cu privire la taxe se impune, categoric”.

Senatorul spune că unele nume de miniștri vehiculate în spațiul public nu pot fi acceptate de PSD:

„Luca Niculescu categoric este o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, mi se pare o persoană foarte potrivită pentru domeniul respectiv. Și mai sunt categoric și alte persoane. Nu mi se pare în schimb potrivit Bogdan Glăvan. L-am auzit vehiculat în spațiul public. E o persoană cu viziuni profund libertariene”.

Știrea inițială:

Misiunea premierului desemnat este una dificilă, iar calendarul discuțiilor anunțat pentru ziua de luni este unul dens. Potrivit echipei sale de comunicare, Eugen Tomac se va deplasa la sediile formațiunilor politice pentru a negocia susținerea pentru guvernul pe care urmează să-l propună:

  • Ora 11:00: Întâlnire cu reprezentanții PNL.
  • Ora 14:00: Întâlnire cu reprezentanții USR.
  • Ora 17:00: Întâlnire cu reprezentanții PSD.

După fiecare rundă de consultări, premierul desemnat va susține declarații de presă, iar discuțiile vor continua și marți, după un program ce urmează să fie comunicat ulterior.

Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție un termen de 10 zile de la desemnare pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.

Pentru ca noul Guvern să fie învestit, este nevoie de votul a 233 de parlamentari (jumătate plus unu din numărul total). În cazul în care acest prag nu este atins, guvernul va pica la votul de învestitură, fiind necesară o nouă desemnare, scenariu care ar

FOTO: Mediafax

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