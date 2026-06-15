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Ce spune Adrian Veștea despre scenariul în care PNL ar putea ataca la CCR decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier

Ce spune Adrian Veștea despre scenariul în care PNL ar putea ataca la CCR decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier
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Premierul desemnat Adrian Veștea s-a declarat încrezător înaintea negocierilor pentru formarea noului Guvern. Într-o intervenție la Radio România Actualități, acesta a spus că nu ia în calcul un eșec la votul de învestire și a subliniat că există oameni mai pregătiți care pot vorbi despre scenariul în care PNL ar putea ataca la CCR decretul lui Nicușor Dan.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora PNL ar putea contesta la CCR decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier, pe motiv că nu ar fi avut loc consultări cu partidele, Adrian Veștea a spus că nu este în măsură să facă comentarii juridice și a făcut apel la responsabilitate.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

„Nu sunt în măsură să fac comentarii juridice. Cred că sunt persoane mai pregătite decât mine care pot face acest lucru. Putem să ne legăm de tot felul de detalii și să întârziem luarea unor decizii, dar eu cred că ar trebui să tratăm cu responsabilitate situația și să ne gândim la ce este necesar pentru țara noastră în perioada următoare”, a spus premierul desemnat.

Premierul desemnat a subliniat că România are nevoie de funcționalitate și de decizii rapide, într-o perioadă marcată de incertitudini politice și economice.

„Important este să ne gândim ce facem cu țara noastră și cum reușim să îi dăm funcționalitate”.

Veștea nu ia în calcul un eșec la votul de învestire

Întrebat ce se va întâmpla dacă noul Cabinet nu va obține votul Parlamentului, Adrian Veștea a afirmat că nu lucrează cu scenarii de rezervă și că este convins că va reuși să obțină numărul de voturi necesare.

„Nu știu dacă ar trebui să ne gândim la vreun plan de rezervă. Eu pornesc optimist. Sunt încrezător că acest guvern va trece”.

Premierul desemnat a insistat că miza principală nu este confruntarea politică, ci capacitatea statului de a guverna și de a implementa reformele necesare.

„Nu am de gând să mă gândesc la alte consecințe decât la cele legate de a face ceea ce trebuie pentru țară și mai puțin la procedurile care ne-ar putea împărți unii de alții. Important este ca românii să fie guvernați, să poată fi implementate toate aceste reforme și, în același timp, calitatea vieții să crească. Nu urmăresc altceva”, a mai spus premierul desemnat.

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