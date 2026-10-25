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Cine este partidul Lista Studenților în fața căruia Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea. Fostul președinte pierde după 12 ani puterea. Ce urmează pentru Serbia

Cine este partidul Lista Studenților în fața căruia Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea. Fostul președinte pierde după 12 ani puterea. Ce urmează pentru Serbia
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Formațiunea civică Lista Studenților de orientare „Big Tent” (Centru), similară cu Uniunea Salvați România,  a fost înființată pe 9 septembrie 2026 ca urmare a protestelor anti-corupție declanșate după tragedia de la Novi Sad. 

Duminică, pe 25 octombrie 2026, Lista Studenților condusă de Ilija Srdanovic, un medic cardiolog sârb și profesor universitar în vârstă de 56 de ani, obținut o victorie istorică la alegerile parlamentare din Serbia.

Lista Studenților obține 52% din voturi și 138 de mandate în noua configurație parlamentară, arată sondajul Ipsos/CeSID.

Coaliția Serbia Unită condusă de Vučić’ a obținut 39,3% și 104 mandate.

Victorie istorică pentru o alianță a studenților, cadrelor universitare și a specialiștilor

Alianța electorală condusă de medicul cardiolog Ilija Srdanović a inclus pe listele sale 250 de cadre universitare, specialiști și personalități publice alese în plenarele studențești.

Mișcarea a participat la scrutin sub titulatura civică „Lista Studenților – Studenții Înving” și a beneficiat de retragerea din cursă a mai multor formațiuni de opoziție care au ales să o susțină.

Programul politic este axat pe justiție și servicii sociale

Programul politic, structurat sub denumirea de „Planul Studențesc” în 11 puncte, prioritizează lupta împotriva corupției și a crimei organizate, alături de măsuri sociale majore în educație, locuințe și sănătate.

Originea mișcării se află în protestele organizate de grupul „Studenții în Blocadă” după tragedia din 1 noiembrie 2024, când prăbușirea copertinei gării din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane.

Tinerii au ocupat atunci universitățile și au cerut publicarea documentelor tehnice, tragerea la răspundere a vinovaților și creșterea cu 20% a bugetului pentru educație, iar refuzul puterii a dus la solicitarea de alegeri anticipate.

Sfârșitul epocii Vučić’

În această seară, președintele Aleksandar Vučić a recunoscut public victoria noii forțe politice și a admis înfrângerea taberei de guvernare. Vučić’ a fost premier între 2014 și 2017 și președintele țării din 2017 până la demisia sa voluntară din funcție.

El a convocat alegerile parlamentare anticipate ca urmare a tensiunilor sociale, dar spera că în cazul câștigării alegerilor, va deveni prim-ministru.

Sursa Foto: Facebook

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