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🚨 Prezență masivă la vot în Serbia. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-și exprima votul. Inclusiv Vucic a așteptat o oră și jumătate pentru a vota. Câți cetățeni s-au prezentat la urne până la orele 17:00

Melania Agiu
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20:09

UPDATE: Prezență masivă în orașe

Prezența la vot în orașe până la ora 18:00, potrivit Blic.

  • Uzice -76,05%
  • Pozega -75.54
  • Bajina Bašta -75,76%
  • Lucani -73%
  • Arilje -72.18
  • Cacak- 72,11%
  • Gornji -Milanovac 71%
  • Nova Varoš- 69,3%
  • Ljig -69,7%
  • Ivanjica- 69%
  • Priboj -54%
  • Prijepolje -53,1%
  • Valjevo -67,8%
  • Novi Sad -68,97%
  • Subotica -55,71%
18:21

UPDATE: Prezența la vot, până la ora 17:00

Conform CESID, 60,9% dintre alegători au votat până la ora 17:00, în urma unei evaluări pe un eșantion de 750 de secții de votare.

19:39

UPDATE: Mama fostului președinte al Serbiei a fost agresată

Mama fostului președinte sârb a fost atacată în ziua alegerilor parlamentare, înainte de orele prânzului. Un suspect a fost reținut și este anchetat pentru tâlhărie.

18:15

UPDATE: Prezența la vot până la ora 16:00

Potrivit datelor REC, până la ora 16:00, 56,38% din alegători au fost prezenți la urne să-și voteze partidele la alegerile parlamentare din Serbia.

În 2023, la aceeași oră, numai 42,36% au votat, relatează Blic.

Prezența la vot pe orașe:

  • Subotica – 47,64%
  • Valjevo – 59%
  • Novi Sad – 60,55%
  • Uzice – 59,19%
  • Bajana Basta – 58,89%
  • Pozega – 57,28%
  • Lucani-55,3%
  • Nova Varos – 51,2%
  • Cacak – 50,96%
  • Gornji Milanovac – 50,3%
  • Arilje -49,3%
  • Ljig – 48,5%
  • Ivanjica – 45%
  • Priboj – 39,3%
  • Prijepolje – 36,4%

Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic, care este liderul Partidului Progresist Sârb (SPP) – aflat până de curând la putere în țară –, a așteptat la coadă o oră și jumătate pentru a-și exprima votul la o secție de votare din „Novi Beograd”, în capitala sârbă, Belgrad, relatează Novinte.

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Vucic a fost însoțit de soția sa, Tamara, iar în timp ce aștepta, a vorbit la telefon pentru a afla care este rata de participare la vot.

Încă din primele ore ale dimineții, sârbii s-au aliniat la coadă în fața secțiilor de votare, chiar înainte ca acestea să se deschidă, la ora 7:00, ora locală.

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La Belgrad, Novi Sad și Niș, cetățenii au început să se adune la urnele de vot încă din zori, iar în unele locuri aglomerația a fost considerabilă chiar din primele minute ale votării, scrie Novinte. În prima jumătate de oră, se formaseră deja cozi în diverse părți ale orașului Belgrad, inclusiv în cartierele Palilula și Mirijevo, a relatat ziarul sârb „Nedelnik”.

Sursă video: X/@gazzati

Situația a fost similară și în Novi Sad, unde presa locală a relatat despre cozi lungi în fața multor secții de votare. În Niš, toate cele 197 de secții de votare s-au deschis la timp, dar cetățenii au început să aștepte în fața unor școli încă de la ora 6:20 dimineața. S-au înregistrat cozi și în Vranje, precum și în fața secțiilor de votare din străinătate.

Sursă video: Instagram/ Radio 021

Potrivit datelor Blic, până la ora 15:00 a României, 46,4% dintre alegători sârbi votaseră.

Această mobilizare a cetățenilor are loc pe fondul unei confruntări politice aprige între formațiunea lui Aleksandar Vučić și lista opoziției susținută de o mișcare studențească.

Vucic împotriva studenților într-o bătălie decisivă

Aproape 6,45 milioane de cetățeni sârbi au drept de vot, iar 18 liste electorale se află în competiție pentru cele 250 de locuri din parlament. Principala confruntare politică are loc între coaliția „Aleksandar Vučić – Serbia Unită” și lista „Studenții Câștigă”, susținută de mișcarea care a organizat protestele antiguvernamentale de lungă durată.

Votul are loc după aproape doi ani de tensiuni sociale, care au început în urma tragediei de la gara din Novi Sad. La 1 noiembrie 2024, un acoperiș din beton s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane și declanșând proteste în masă împotriva corupției și a modului de guvernare.

Vučić și-a încheiat anticipat mandatul prezidențial pentru a intra în cursa electorală parlamentară și a candida la funcția de prim-ministru. Mișcarea studențească, la rândul său, a susținut candidați din rândul societății civile, printre care se numără specialiști din diverse domenii profesionale. Votul anticipat se desfășoară în 8.392 de secții de votare, dintre care 93 se află în străinătate. Votarea continuă până la ora 20:00, ora locală, respectiv ora 21:00, ora României.

Pentru o majoritate parlamentară independentă sunt necesare cel puțin 126 de locuri. Dacă niciun partid nu le obține, vor începe negocierile pentru formarea unui guvern.

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