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Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, ca partidul să nu voteze Guvernul Luca Niculescu

Ruxandra Radulescu
Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, ca partidul să nu voteze Guvernul Luca Niculescu
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Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, vineri 16 octombrie, ca partidul să voteze împotriva învestirii premierului desemnat Luca Niculescu, se arată într-un comunicat transmis de formațiunea lui Dominic Fritz. Conducerea partidului își menține poziția de a nu vota un Executiv ce include Partidul Social Democrat și a subliniat că este „împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu”.

Unul dintre argumentele prezentate de conducerea partidului împotriva învestirii noului Executiv este acela că miniștrii social democrați ar avea drept scop o guvernare bazată pe „risipirea banilor publici”, având în vedere că PSD nu vrea să continue seria măsurilor de austeriate, impuse de Ilie Bolojan.

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„Decizia vine în contextul în care PSD încearcă să prezinte drept o soluție de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor de care România are nevoie”, se arată în comunicatul formațiunii.

Fritz: „România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț”

Liderul USR, Dominic Fritz, recunoaște că „România are nevoie de  un guvern funcțional”, însă refuză să voteze un Cabinet ce îi include pe social democrați.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi.

USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

Partidul lui Fritz continuă să pună responsabilitatea pentru problemele economice actuale în seama guvernării anterioare a PSD.

„USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme reale, responsabilitate în cheltuirea banului public, independența justiției și respect față de cetățeni, nu pe conservarea unui sistem de privilegii.

USR nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”, se mai arată în comunicatul partidului.

Luca Niculescu și-a depus programul de guvernare

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției.

În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.

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