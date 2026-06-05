Condițiile celor 17 parlamentari PACE pentru a vota Cabinetul Tomac: Nu acceptăm USR-işti vopsiți în tehnocrați

Prin intermediul unui comunicat, grupul parlamentar PACE – Întâi România a transmis că a luat act de desemnarea lui Eugen Tomac pentru poziția de premier al României, însă formațiunea anunță că nu va oferi ”cecuri în alb” și pune condiții clare pentru a vota Cabinetul Tomac.

Ce condiții au parlamentarii PACE pentru a vota Cabinetul Tomac

Grupul parlamentar cere îndepărtarea tuturor persoanelor asociate sau susținute de USR din Guvern, pe motiv că partidul este considerat responsabil pentru politici contrare intereselor naționale, solicită verificarea atentă a tuturor candidaților la funcții ministeriale și respingerea oricăror tehnocrați sau oficiali care au avut legături ori simpatii ideologice față de USR.

În plus, formațiunea anunță că vrea ca viitorul executiv să preia și să implementeze cele 10 măsuri de urgență din Programul național de redresare economică și reconciliere socială propus de Grupul parlamentar PACE – Întâi România și prezentat președintelui Nicușor Dan.

”Grupul parlamentar PACE – Întâi România ia act de desemnarea domnului Eugen Tomac pentru poziția de prim-ministru al României. În calitate de oameni politici asumați, maturi și conștienți de criza profundă prin care trece țara, anunțăm public că nu oferim cecuri în alb. Votul grupului nostru parlamentar pentru învestirea oricărui cabinet este strict condiționat de acceptarea integrală a trei linii roșii fundamentale:

1) Curățarea completă a structurilor de stat de influența USR. Cerem eliminarea imediată și completă din Guvern, din instituțiile deconcentrate, din agențiile guvernamentale și din companiile cu capital de stat a tuturor persoanelor numite sau susținute de USR. Considerăm USR un partid de extremă stângă, de sorginte bolșevică, o formațiune toxică a cărei agendă a subminat sistematic interesele naționale, economia românească și valorile noastre tradiționale.

2) Respingem categoric formula unor tehnocrați de fațadă. Cerem o verificare riguroasă a biografiilor și a luărilor publice de poziție ale tuturor propunerilor de miniștri. Niciun membru al viitorului cabinet nu trebuie să fi avut simpatii ideologice cu USR. Nu vom accepta „useriști sub acoperire” sub mască tehnocrată care să execute din umbră aceeași agendă de distrugere a instituțiilor statului.

3) Asumarea și integrarea celor 10 măsuri de urgență din Programul național de redresare economică și reconciliere socială propus de Grupul parlamentar PACE – Întâi România președintelui Nicușor Dan”, a transmis grupul parlamentar.

Ce priorități are grupul PACE- Întâi România

Grupul parlamentar a mai punctat că orice program de guvernare prezentat Parlamentului trebuie să includă prioritățile grupului PACE. Acestea vizează, printre altele, reducerea cotei generale de TVA la un nivel unic de 19%, aplicarea unei cote de TVA de 5% pentru achiziția primei locuințe de către tinerii de până la 35 de ani, diminuarea impozitului pe dividende la 5% pentru companiile cu capital majoritar românesc, eliminarea completă a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, acordarea unui sprijin financiar lunar de 500 de lei pensionarilor cu venituri sub acest prag și stimularea repatrierii capitalului românesc prin introducerea unei perioade de amnistie fiscală de șase luni pentru fondurile aduse în țară de cetățenii români din străinătate.