Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”

Crin Antonescu, fostul candidat PSD-PNL-UDMR perdant la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat duminică, la Antena 3, că învestirea Guvernului Eugen Tomac format din miniștri tehnocrați ar fi o „glumă politică proastă”. Și ar echivala cu „demisia partidelor”, preia Știripesurse.ro

„Noțiunea asta de tehnocrat este de discutat. Nu e suficient ca cineva să nu aibă calitatea de membru de partid. Iată că eu nu mai sunt membru de partid și eu nu mă consider un tehnocrat și ca mine sunt milioane de oameni. Pe mine nu mă interesează cât se pricepe omul la energie, la externe, pe mine mă interesează ce politică face un guvern, pentru că ei fac politică, nu fac funcționărime superioară. Adică noi dibuim în orb, habar nu avem ce politică vrea să facă Guvernul Tomac”, a spus Antonescu.

România, condusă pe pilot automat

Antonescu a adăugat că are sentimentul unei lidership politic „acceptat la nivelul serviciilor”, fără să aibă probe în acest sens,

„Explicația e șubredă și chiar comică, Sentimentul meu, personal, care urmăresc mai atent, este că România este deja condusă pe pilot automat și glumind, dar nu mult, legat de SRI, dacă tot nu reușește să pună Nicușor Dan șef civil la SRI, atunci cu siguranță serviciile vor pune un Guvern. Sentimentul meu, nu-mi cereți probe, este că la vârful politicii nu mai este aproape nimeni care să fie acceptați al nivelul serviciilor”.

Antonescu: „Ar însemna demisia partidelor”

În opinia lui Antonescu, partidele nu ar avea de ce să voteze guvernul Tomac cu miniștri tehnici.