Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”

Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”

Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Crin Antonescu, fostul candidat PSD-PNL-UDMR perdant la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat duminică, la Antena 3, că învestirea Guvernului Eugen Tomac format din miniștri tehnocrați ar fi o „glumă politică proastă”. Și ar echivala cu „demisia partidelor”, preia Știripesurse.ro

„Noțiunea asta de tehnocrat este de discutat. Nu e suficient ca cineva să nu aibă calitatea de membru de partid. Iată că eu nu mai sunt membru de partid și eu nu mă consider un tehnocrat și ca mine sunt milioane de oameni.

Pe mine nu mă interesează cât se pricepe omul la energie, la externe, pe mine mă interesează ce politică face un guvern, pentru că ei fac politică, nu fac funcționărime superioară.

Adică noi dibuim în orb, habar nu avem ce politică vrea să facă Guvernul Tomac”, a spus Antonescu.

România, condusă pe pilot automat

Antonescu a adăugat că are sentimentul unei lidership politic „acceptat la nivelul serviciilor”, fără să aibă probe în acest sens,

„Explicația e șubredă și chiar comică, Sentimentul meu, personal, care urmăresc mai atent, este că România este deja condusă pe pilot automat și glumind, dar nu mult, legat de SRI, dacă tot nu reușește să pună Nicușor Dan șef civil la SRI, atunci cu siguranță serviciile vor pune un Guvern.

Sentimentul meu, nu-mi cereți probe, este că la vârful politicii nu mai este aproape nimeni care să fie acceptați al nivelul serviciilor”.

Antonescu: „Ar însemna demisia partidelor”

În opinia lui Antonescu, partidele nu ar avea de ce să voteze guvernul Tomac cu miniștri tehnici.

„Guvernul Tomac este o glumă politică proastă. Nu persoana Eugen Tomac, ci Guvernul Tomac. Dacă trece, e o mare problema cu partidele. Eu nu văd un partid serios în Parlament care să voteze, vorbesc de partidele mari (PSD, PNL, USR, n.red.), inclusiv UDMR. Ar însemna demisia partidelor”, a spus el.

Recomandarea autorului:

Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Zaharova ironizează România după incidentul cu drona de la Constanța: „Când intenționați să expulzați diplomații ucraineni?”
19:16
Zaharova ironizează România după incidentul cu drona de la Constanța: „Când intenționați să expulzați diplomații ucraineni?”
EXTERNE Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani
19:10
Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
19:00
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
GUVERN Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD
17:55
Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD
REACȚIE Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
16:50
Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
ANALIZĂ Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
15:09
Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum a apărut primul partid extremist românesc. Liderul său promova un naționalism radical și deportarea evreilor
Mediafax
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Click
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
O nouă teorie ar putea rezolva, în sfârșit, paradoxul găurilor negre
FLASH NEWS Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
19:56
Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
REACȚIE Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
19:46
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
NEWS ALERT Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat
19:43
Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat
FOTO Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
19:35
Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
FLASH NEWS Reuters: Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA
19:16
Reuters: Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA
FLASH NEWS POLITICO: Franța și Cipru semnează un acord militar care permite desfășurarea trupelor franceze pe insulă
18:14
POLITICO: Franța și Cipru semnează un acord militar care permite desfășurarea trupelor franceze pe insulă

Cele mai noi

Trimite acest link pe