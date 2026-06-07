Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va începe, luni, negocierile cu partidele politice pentru formarea noului guvern, primele discuţii fiind cu PNL, USR şi PSD.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 și cu PSD de la ora 17:00.

Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice.

Programul de marți va fi anunțat în cursul zilei de luni.

Eugen Tomac a primit, joi, desemnarea oficială din partea președintelui Nicușor Dan și mai are la dispoziție șase zile pentru a găsi o majoritate parlamentară.

Până în acest moment, premierul desemnat nu a anunțat oficial componența viitorului Guvern.

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