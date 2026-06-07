Prima pagină » Știri politice » Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD

Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD

Olga Borșcevschi
Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că va începe, luni, negocierile cu partidele politice pentru formarea noului guvern, primele discuţii fiind cu PNL, USR şi PSD.

Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 și cu PSD de la ora 17:00.

Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice.

Programul de marți va fi anunțat în cursul zilei de luni.

Eugen Tomac și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

Eugen Tomac a primit, joi, desemnarea oficială din partea președintelui Nicușor Dan și mai are la dispoziție șase zile pentru a găsi o majoritate parlamentară.

Până în acest moment, premierul desemnat nu a anunțat oficial componența viitorului Guvern.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani
19:10
Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
19:00
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
REACȚIE Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
16:50
Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
ANALIZĂ Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
15:09
Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
REACȚIE Adrian Năstase, sugestie ironică pentru Eugen Tomac: „La Transporturi să reîntregească echipa cu Băsescu, dacă tot reactiveză vechi PDL-iști”
14:01
Adrian Năstase, sugestie ironică pentru Eugen Tomac: „La Transporturi să reîntregească echipa cu Băsescu, dacă tot reactiveză vechi PDL-iști”
REACȚIE Ponta: „Trump merge la Beijing! Ursula von der Leyen merge la Beijing! Macron, Merz și Meloni merg la Beijing! D…….l de Muraru merge în Taiwan”
12:56
Ponta: „Trump merge la Beijing! Ursula von der Leyen merge la Beijing! Macron, Merz și Meloni merg la Beijing! D…….l de Muraru merge în Taiwan”
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum se poate apăra România pe mare. "Trebuie să avem tot pachetul: și legea, și oamenii, și mijloacele tehnice, și instituțiile pregătite să apere țara"
Mediafax
Rusia „atacă” nave de salvare ucrainene de pe o rută maritimă spre porturile românești
Click
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Clint Eastwood, ultimul mare star al Hollywoodului clasic, se retrage la 96 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe