Cristela Georgescu, mesaj în a 13-a zi de proteste la Arestul central: „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, a transmis, duminică seară, un mesaj celor care îl susțin pe soțul său, zi de zi, în fața Arestului central al Capitalei. Mesajul vine la scurt timp după ce și Călin Georgescu le-a mulțumit susținătorilor săi, tot într-o postare pe Facebook.

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„Mulțumesc și îmbrățișez cu brațe pornite din inimă pe fiecare dintre cei care sunteți astăzi alături de Călin, un om închis pe nedrept, care nu poate fi alături de copiii săi, de familia sa și de ceea ce iubește atât de mult: poporul român.

Familia mea mare, nu vă temeți și nu vă clătinați în fața nedreptății. Fiți buni! Nu sarea mării hotărăște dulceața peștilor.

Și nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi. Suntem împreună în rugăciune, pentru ca Adevărul să biruiască”, este mesajul transmis de Cristela Georgescu.