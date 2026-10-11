Călin Georgescu a transmis, duminică seară, pe Facebook, un nou mesaj pentru susținătorii săi. Fostul candidat la președinție, aflat în Arestul central al Capitalei, le-a mulțumit celor care îl susțin și i-a îndemnat la rugăciune. „Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare”, este un fragment din mesajul lui Călin Georgescu. Mesajul a fost transmis chiar în momentele în care zeci de oameni scandau în fața Arestului central: „Și noi suntem Călin Georgescu!”. Este a 13-a noapte de proteste din București.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni,

Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit.

Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare.

Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările.

Știu că, pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent.

Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei.

Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură.

Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea.

Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!”, a transmis pe Facebook fostul candidat la președinție.

Călin Georgescu află luni, la Tribunalul București, dacă poate scăpa de arestul preventiv în dosarul în care este acuzat de înșelăciune. În aceeași zi, el este așteptat la DIICOT pentru audieri, dar și la Curtea de Apel București, pentru un nou termen în dosarul Potra.