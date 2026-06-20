CTP îl atacă pe Luca Niculescu după ce s-a pozat cu Veștea: „Calitatea intelectuală nu garantează calitatea morală”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu consideră că diplomatul subțire Luca Niculescu își maculează imaginea asociându-se ce guvernul multicolor Veștea. Cu toată considerația pentru performanțele lui Niculescu CTP ricanează: „Calitatea intelectuală nu garantează calitatea morală”, acuză comentatorul.

El a anunțat, totodată, că Luca Niculescu va prelua portofoliul Afacerilor Externe și a precizat că a avut discuții cu acesta privind programul de guvernare. Veştea a făcut anunţul pe Facebook, unde a publicat o fotografie alături de Luca Niculescu, actualul coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, sâmbătă, că Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă a treia „ancoră externă” a României, după Uniunea Europeană și NATO, iar aderarea la această organizație va fi o prioritate pentru viitorul guvern.

Veștea s-a pozat cu dl Luca Niculescu și a aruncat imaginea pe net. Oare, ce vor fi vorbit cei doi oameni de stat, că poza e mută? Probabil, despre cotele apelor Dunării în limba franceză.

Dl Niculescu este un om inteligent și cultivat. Un intelectual autentic, nu ca atâția pseudo. A fost ambasadorul României la Paris și este secretar de stat la Externe, negociator cu OECD. Medaliat cu Ordinul Artelor și Literelor de ministerul Culturii din Franța și cu Legiunea de Onoare, de către președintele Franței, în 2023. Și acum, vrea să sară cu orice preț la nivelul următor…

Pesemne, dl Niculescu și-a zis în sinea lui: Dacă șeful meu, dl Emil Hurezeanu, a acceptat să fie ministru de Externe câteva luni în guvernul râncezit Ciolacu, pentru ca târlanul încântat de sine din Buzău să-și bată joc de el la scenă deschisă, eu de ce nu m-aș băga în guvernul-vedenie al târlanului încântat de sine Veștea, ca să fiu șeful diplomației măcar cu numele, măcar câteva zile?

Ca să mi se poată spune, apoi, la televiziunile nicușorizate, „Domnule Ministru”…

Dl Luca Niculescu mi-a amintit un lucru pe care, uneori, vreau să-l uit: calitatea intelectuală nu garantează calitatea morală, ripostează Cristian Tudor Popescu.