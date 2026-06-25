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CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS: „Politician carpato-danubian”

CTP îl torpilează pe Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS:
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Cristian Tudor Popescu îl torpilează pe Ilie Bolojan, după ce a primit în PNL un senator ales pe listele SOS. Vă reamintim că în cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026, senatorul Adrian Peiu a anunțat, în plenul Senatului, că a devenit membru al facțiunii liberale și că va conduce interimar filiala Ialomița.

Adrian Peiu intrase în Parlament pe listele partidului SOS România, în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița. În ultima perioadă a fost lider al grupului parlamentar Pace – Întâi România. Ieri, a anunțat că a devenit membru al Partidului Național Liberal. Informația a intrat și în atenția lui Cristian Tudor Popescu, care îl numește pe Ilie Bolojan drept „politician carpato-danubian”.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu. Sursă foto: Facebook

Cristian Tudor Popescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru deciziile recente din PNL. Jurnalistul ironizează și trecerea lui Adrian Peiu la PNL, după ce acesta a activat în mai multe partide și a susținut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În final, el face referire și la Ciprian Ciucu, despre care afirmă că afișează o atitudine neliniștită și precaută.

De altfel, Cristian Tudor Popescu a adus în atenție o discuție avută cu Ilie Bolojan în 2023, la Oradea. Potrivit jurnalistului, actualul premier i-ar fi amintit atunci de opoziția sa față de un proiect al Guvernului Tăriceanu privind transferul Casei Scânteii către Clubul Român de Presă.

CTP critică trecerea lui Adrian Peiu la PNL

„Ilie Bolojan, politician carpato-danubian.

Peiu a trecut la PNL. Fake news? Sau Breaking News? Și una, și alta. Un anume Adrian Peiu, fost membru AUR, apoi SOS, apoi înfipt în PACE, micul trib parlamentar cu mingi de fotbal în loc de căpățâni, a devenit «brătian». La moțiunea de cenzură, numitul Peiu a votat pentru «a scăpa poporul român de guvernul Bolojan».

Când am inventat, acum mai mult de un sfert de veac, cuvântul „traseist”, model mi-a fost un ministru al lui Văcăroiu, Mircea Coșea, care schimba partidele ca pe mașini – la propriu, căci cerea la fiecare «trădare» o marcă de mașină și mai pricopsită. Nu știu care va fi fost obiectul trocului PNL-A.Peiu, de l-a făcut pe cel din urmă liberal în regim turbo și șef PNL Ialomița.

În urmă cu vreo lună și ceva, constatam cu oarecare surprindere că, pe lângă a fi un administrator competent și hotărât, Ilie Bolojan este și un politician puternic. Puternic, dar, iată, politician carpato-danubian în toată regula. Căci, trădătorii Thuma și Veștea au fost înlocuiți cu Marian Petrache, tartorul Ilfovului înainte de Thuma, acuzat de mită și șantaj, respectiv primarul Brașovului, George Scripcaru, anchetat în multiple dosare de corupție de-a lungul celor aproape 20 de ani de când e în post.

Prin 2023, într-o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul la Oradea, dl Bolojan mi-a spus că își amintește foarte bine cum am fost singurul care a împiedicat o șpagă de mari proporții a premierului C.P. Tăriceanu pentru Clubul Român de Presă – să i se dea CRP pe nimic Casa Scânteii, să facă ce vrea cu ea. Ca președinte al Clubului, m-am opus întregii conduceri, care își dorea nespus ploconul de la Tăriceanu. Am anunțat că dacă se face măgăria, îmi dau demisia din fruntea CRP și explic public de ce. Așa am câștigat războiul nervilor cu Consiliul de Onoare…

Atunci, m-am simțit onorat de spusele dlui Bolojan. Astăzi, însă, președintele PNL mă obligă să înțeleg că prețuise atitudinea mea ca pe o manevră politică dibace, și nu ca pe ceea ce fusese, un gest moral de tip kamikaze.

Și să-mi amintesc și eu ceva: că dl Bolojan era Secretarul General al celui pe care l-am numit Viermele în Untură.

P.S. Văd și aud în privirea și vorbirea Primarului General Ciprian Ciucu, liberal de marcă, ceva tulbure și temător, pe care nici nu încearcă să-l ascundă”, a notat Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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