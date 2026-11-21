Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că atacurile lui Nicușor Dan la adresa AUR ar face parte dintr-o strategie politică mai amplă, care ar urmări crearea unui partid prezidențial, construit în jurul conceptului de „naționalism sănătos”. Potrivit sociologului, șeful statului ar încerca să genereze o popularitate politică pentru a pregăti o nouă formațiune care să intre în competiție directă cu AUR la scrutinul parlamentar din 2028.

Dan Dungaciu spune că Nicușor Dan pregătește un partid prezidențial

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Dan Dungaciu a analizat o declarație recentă a președintelui Nicușor Dan privind alegerile din 2028, precum și opoziția acestuia față de o eventuală participare a fosrmațiunii conduse de George Simion la guvernare. El consideră că mesajele trimise de la Cotroceni nu sunt întâmplătoare, ci ar putea indica pregătirea unui proiect politic.

„S-a acordat prea puțină atenție declarației recente a președintelui României, potrivit căreia există o mare îngrijorare apropo de alegerile parlamentare din 2028. Vezi, Doamne, lucrurile pot să fie sau par să fie grave. Sigur că această declarație, în sine, ar putea să pară mai puțin semnificativă decât dacă o pui în context. Contextul principal, sigur, trecând peste ironia inevitabilă, este că Președinția nu mai are ce face, se ocupă de politică internă, pe când dosarele principale ale Președinției trebuie să fie de politică externă și de securitate.

Dar acum, în politica externă și de securitate, România nu există, fiind parcată undeva pe centura politicii euroatlantice. Nu are ce face decât să facă comentarii de politică internă, pentru că România nu pierde pe plan extern nicio competiție sau nu pierde decât competițiile la care nu participă, pentru că este pur și simplu scoasă din orice format semnificativ, chiar dacă aceste formate se construiesc pe realități de securitate din proximitatea imediată a României. Președintele primar devine comentator politic. Și această chestiune trebuie să fie pusă în contextul declarațiilor anterioare pe care președintele le-a făcut sau care s-au făcut la Palatul Cotroceni.

În august 2026 s-a discutat apăsat despre un partid prezidențial.

În septembrie 2026, Nicușor Dan dezvoltă, nu-i așa, ideea naționalismului sănătos, din interiorul somptuoasei Catedrale a Mântuirii Neamului, unde le explică tinerilor că avem nevoie de un naționalism sănătos. Vezi, Doamne, toate naționalismele care se promovează în spațiul public și politic ar fi nesănătoase.

În noiembrie 2026, președintele vorbește explicit, dur, fără milă, despre inacceptabilitatea aducerii AUR la guvernare și cât de rău este partidul AUR. Iar recent, cum spuneam, este îngrijorat de alegerile parlamentare din 2028, de rezultatul alegerilor parlamentare din 2028. Sigur că se întâmplă ceva și se coace ceva la Cotroceni.

Rolul nostru nu este să facem comentariu politic, nici măcar comentariu de politică internă. Trebuie să avertizăm asupra acestor lucruri, iar despre soluțiile imediate și strategia partidului nostru o să vorbesc în intervențiile ulterioare.

Deocamdată, doar să ridicăm acest semn de întrebare sau, poate, semnal de alarmă. De ce a făcut acum această declarație? Inclusiv pentru că s-a desfășurat, acum câteva zile, un eveniment la București, care a trecut neobservat de foarte multă lume sau pe care foarte mulți au vrut să-l facă nevăzut, tocmai pentru că i-au intuit importanța.

Partidul a organizat, în Parlamentul României, un eveniment numit „Forumul Europa – Identitate, Viziune, Educație”, menit să lanseze manifestul „Europa Noastră”. A fost un eveniment organizatoric care a adus împreună aproape 200 de invitați străini, din aproape 50 de țări, în Parlamentul României, unde s-au desfășurat 10 evenimente, multe suprapuse, inclusiv nenumărate constituiri de grupuri de prietenie între România și alte state.

Din punctul acesta de vedere, a fost o performanță administrativă pe care nu o poate atinge niciun partid românesc astăzi. Și profit de acest prilej pentru a-i felicita pe colegii mei pentru tot ce au făcut. Realmente, ce s-a întâmplat acolo este fără precedent.

În plus, adăugați la aceasta că, în afara Parlamentului, tot partidul AUR a sprijinit o manifestație de protest pentru Călin Georgescu, pentru democrație, pentru libertate, pentru libertatea de expresie, adică exact pentru acele valori pentru care tinerii au murit în decembrie 1989, în România.

Aceste eforturi care au fost ținute în mână, aceste bile nenumărate pe care AUR a reușit să le țină în aer în cele trei zile, sigur că au atras atenția, inclusiv președintelui Nicușor Dan.

Între noi fie vorba, după eveniment, cei de la CPAC – CPAC este cea mai mare organizație a conservatorilor americani, care organizează evenimente în toată lumea, evenimente conservatoare, fără îndoială – ne-au contactat și ne-au spus că ar trebui să organizăm un eveniment CPAC la București, pentru că noi, adică voi, AUR, puteți să-l organizați.

S-au uitat la ce s-a întâmplat la București și au tras concluziile de rigoare. Ei au înțeles ce înseamnă o capacitate organizatorică de asemenea nivel.

Între noi fie vorba, CPAC este acea organizație care a fost contactată și este în programul de lobby finanțat de către Președinția României, programul de lobby menit să-l ducă pe președintele României mai aproape de instituțiile și de personalitățile politice din Statele Unite. Deci, CPAC a contactat AUR în perspectiva unei colaborări pentru un asemenea eveniment. Când va fi cazul, veți fi, sigur, anunțați dacă va fi cazul să organizăm așa ceva și când”, a declarat Dungaciu pe Facebook.

Dungaciu avertizează asupra unor posibile schimbări politice înaintea alegerilor din 2028

Prim-vicepreședintele AUR consideră faptul că șeful statului își dorește o polarizare, iar el și partidul care va fi înființat să devină principalul rival pentru AUR, în anul 2028.

„A fost un eveniment fără precedent, care a atras atenția. Inclusiv s-a înțeles la acel eveniment că toate tentativele de a rupe, de a sparge partidul AUR nu au nicio valoare de întrebuințare în țară.

AUR este, de fapt, expresia instituțională maximă a ceea ce înseamnă o mișcare suveranistă. Toate tentativele de transformare sau extragere din AUR a grupurilor, grupusculelor, în vederea constituirii unor noi partide, s-a vădit că nu au nicio valoare de întrebuințare în țară, chiar dacă unora li s-a oferit, în ultima vreme, tribună mediatică pentru a face așa ceva.

Deci, AUR este un partid puternic. AUR contează. Președinția reacționează. De ce are nevoie de această polarizare Nicușor Dan?

Din mai multe puncte de vedere: ca să-și constituie partidul prezidențial, ca să repună coaliția care a guvernat din nou la masa de guvernare, pentru a-i asigura vreo majoritate, ca să facă nu știu câte evenimente sau nu știu câte proiecte politice în viitor sau în viitorul imediat.

Ar putea să fie însă și alte lucruri care se pregătesc astăzi. Îngrijorarea președintelui față de 2028 poate să însemne o construcție politică, dar și o deconstrucție politică, care să fie mai acută.

Ne apropiem de 2027. 2027 va fi anul cel mai important în istoria recentă a Europei. Ar putea să fie sfârșitul Europei așa cum o știm noi. Anul electoral 2027 a început deja. A început cu alegeri din Germania, alegeri la nivel federal, la nivel regional, alegeri din Spania, care se întâmplă în momentul acesta și care ar putea să aducă VOX la guvernare, adică să pulverizeze ideea de cordon sanitar în Spania.

Continuă cu alegeri prezidențiale în Franța, alegeri în Italia, alegeri în Polonia și alte alegeri în state mai puțin importante. 2027 ar putea să aducă la putere oameni politici suveraniști, conservatori, care, evident, vor schimba alura și comportamentul Europei de astăzi.

Pentru că, în Consiliul European, un președinte de tip Le Pen sau Bardella ori un premier conservator din partidul președintelui Jarosław Kaczyński, evident, vor avea suficiente instrumente de blocaj sau de control, în așa fel încât ideea de suveranitate europeană a doamnei von der Leyen să nu mai aibă nicio valoare de întrebuințare.

Deci, repet, 2027 ar putea să fie un an decisiv. În perspectiva acestui an decisiv, probabil că domnul Nicușor Dan se pregătește. Ce se întâmplă acum în Polonia sau ce se mai poate întâmpla prin țările din vecinătate sigur că ne îngrijorează.

Dacă președintele Nicușor Dan își pregătește, nu-i așa, strategiile politice în termeni strict acceptabili electoral, este una. Dacă președintele începe să lanseze mesaje de îngrijorare, tocmai pentru că și-a dat seama că partidul nu poate fi spart și că e nevoie, nu-i așa, de alte măsuri, atunci sigur că putem să intrăm în altă logică.

Nu spunem ce se va întâmpla, nu știm ce se va întâmpla, dar faptul că președintele, în acest moment în care performanța de politică externă și de securitate a României nu există, se preocupă de politică internă și îl preocupă alegerile parlamentare din 2028, sigur că ridică semne de întrebare. Este și o recunoaștere pentru care îi mulțumim, nu-i așa, lui Nicușor Dan, o recunoaștere că partidul AUR este puternic și merge pe un drum bun. Despre cum arată acest drum bun și care este strategia AUR pe termen scurt o să vorbim data viitoare”, mai spune Dan Dungaciu.

Sursa video: Facebook / Dan Dungaciu